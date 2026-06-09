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정용진 “책임 경영”… 이마트·신세계프라퍼티 대표이사 맡는다

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김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-06-09 00:44
입력 2026-06-09 00:44
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정용진 신세계그룹 회장
정용진 신세계그룹 회장


정용진 신세계그룹 회장이 핵심 계열사인 이마트와 신세계프라퍼티의 대표이사를 맡아 책임 경영을 강화한다.

신세계그룹은 8일 정 회장이 신세계프라퍼티의 각자대표로 내정됐다고 밝혔다. 신세계프라퍼티는 곧 이사회와 주주총회를 거쳐 정식 절차를 밟을 예정이며, 이마트는 올해 정기 임원 인사 때 정 회장을 각자대표로 내정한 뒤 내년 주주총회를 통해 최종 선임할 예정이다. 정 회장은 “회사 경영에 대해 명확한 책임을 지라는 시장의 요구를 엄중하게 받아들인다”며 “앞으로 대표이사로서 이사회와 주주의 평가를 받겠다”고 말했다.

정 회장이 등기이사에 오르는 것은 그룹 부회장이던 2013년 3월 신세계와 이마트 등기이사직을 사임한 후 13년 만이다. 최근 스타벅스의 5·18 마케팅 사태 이후 정 회장이 오너로서 회사의 주요 의사 결정에 관여하면서도 등기이사를 맡지 않아 책임은 피하고 있다는 비판을 의식했다는 해석이 나온다.

이로써 정 회장이 이사회 멤버로 참여하는 그룹 내 계열사는 AG글로벌홀딩스(지마켓)에 이어 총 3곳으로 늘게 됐다. 한편 스타벅스코리아는 신동우 신세계프라퍼티 지원본부장을 신임 대표로 내정했다. 신세계프라퍼티는 이형천 전 개발본부장을 신임 각자대표로 내정했다.

김현이 기자
2026-06-09 B2면
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