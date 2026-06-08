사랑의열매, 직업훈련 넘어 취업까지… 자립의 길 이끈다

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이미지 확대 참여자들이 ﻿‘상상터치 펫 베이커리’ 사업의 일환으로 베이킹 기술을 익히고 있다.

사랑의열매 제공

2026-06-08 17면

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사랑의열매 사회복지공동모금회는 지난해 9864억원을 모금하고 9860억원을 배분했다. 이 가운데 자유주제 공모사업인 ‘전국단위 신청사업Ⅰ·Ⅱ’를 통해 현장의 다양한 사회문제 해결 사업을 발굴·지원하고 있다.대표 사례로는 시각·발달 중복장애인의 직업훈련을 지원하는 ‘상상터치 펫 베이커리’ 사업이 꼽힌다. 이 사업은 ﻿두 장애를 동시에 가진 중복장애인에게 맞춤형 직업교육을 제공한다. 참여자들은 반려동물 간식 제작을 중심으로 베이킹 기술 습득부터 포장·라벨링, 플리마켓 판매까지 전 과정을 경험한다. 전문 교육기관과 연계한 실전형 교육을 통해 직무 역량을 키우고, 교육 수료 후에는 ‘펫 베이커리 민간자격증 2급’ 취득에도 도전한다.정신장애인의 자립을 돕는 화훼 직업훈련 사업 ‘우리의 일상’도 주목받고 있다. 특히 복지제도 밖에 있는 미등록 정신장애인까지 포용해 지원 범위를 넓혔다. 이 사업은 식물이 가진 치유적 특성을 직업재활과 접목해 화훼 기술 교육은 물론 고객 응대, 디지털 기기 활용 등 서비스업 전반에 필요한 직무 역량을 교육한다. 심리상담과 직업재활 상담, 취업 후 적응 지원까지 병행하며 자립을 돕고 있다. 프로그램 참여자 10명 가운데 5명이 고용 연계 과정을 거쳤으며, 이 중 3명은 최근 외부 기업에 정식 채용됐다.손지연 기자