호반그룹, 인재 키우고 지역 돕고… 사회공헌 영역 확대

세줄 요약 장학사업 확대와 누적 1만명 지원 성과

K-과학인재 아카데미로 미래 인재 육성

임직원 봉사·재난구호·의료지원 지속

이미지 확대 호반그룹 임직원과 가족들이 서울숲에서 열린 ‘그린 볼런티어 데이’ 봉사활동에 참여해 치매안심센터에 기부할 반려식물 화분을 만들고 있다.

호반그룹 제공

2026-06-08 17면

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호반그룹이 장학사업과 미래 인재 육성, 임직원 참여형 나눔 활동을 축으로 사회공헌 영역을 확대하고 있다.호반그룹의 대표 사회공헌 사업은 호반장학재단이 주도하는 장학사업이다. 1999년 설립된 호반장학재단은 호반회장학금, 지역인재장학금 등의 프로그램을 통해 학생들의 학업을 지원해 왔다. 지난해에는 장학금 수혜자가 누적 1만명을 넘어섰고, 지금까지 전달한 장학금 규모도 200억원을 돌파했다.지난 2월 열린 ‘2026 호반장학금 전달식’에서는 25명의 장학생에게 장학금과 장학증서가 수여됐다. 호반장학재단은 올해 약 500명의 장학생에게 총 10억원 규모의 장학금을 지원할 계획이다. 장학금 지원뿐 아니라 멘토링, 컨설팅, 기술 교육 등 역량 강화 프로그램도 확대해 취업과 진로 설계를 돕고 있다.호반그룹은 과학기술 인재 육성에도 힘을 쏟고 있다. ‘K-과학인재 아카데미’는 미래 국가 경쟁력을 이끌 과학기술 인재를 발굴·육성하기 위해 마련된 프로그램이다. 기업과 학계가 협력하는 교육 플랫폼을 구축해 장기적인 인재 육성 체계를 만들겠다는 구상이다.최근 열린 K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트 경연에는 65개팀이 참가했으며, 이 가운데 10개팀이 선발됐다. 선정된 팀에는 각각 연구비 200만 원과 전문 멘토링이 제공된다. 오는 8월 최종 발표회를 거쳐 우수 3개 팀이 최종 선정될 예정이다.지역사회와 함께하는 나눔 활동도 꾸준히 이어가고 있다. 호반그룹 임직원 봉사단 ‘호반사랑나눔이’는 2009년 출범 이후 170회 이상 봉사활동을 진행했으며, 지난해에는 임직원 누적 기부금 10억원을 달성했다.또한 2023년부터 강릉 산불, 집중호우, 튀르키예 지진, 우크라이나 전쟁 등 국내외 재난 피해 복구를 위해 20억원 이상의 성금을 지원했다. 헌혈 캠페인을 통해 혈액 수급 안정화에 기여하고 있으며, 의료 환경 개선과 환아 지원을 위해서도 23억원 이상을 기부했다.이 같은 활동은 대외적으로도 성과를 인정받고 있다. 호반그룹은 지난해 10월 대한적십자사 창립 120주년 기념식에서 박애장 금장을 수상했으며, 11월에는 보건복지부가 주관하는 지역사회공헌 인정기업으로 선정됐다.﻿하종훈 기자