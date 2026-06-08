굿네이버스, 월 3만원의 인연… 해외 아동 20만명 삶 바꿨다

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이미지 확대 해외 결연 아동(오른쪽)이 굿네이버스 후원자에게 보낼 손편지를 작성하고 있다.

굿네이버스 제공

2026-06-08 17면

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지구 반대편 아이들과 특별한 인연을 맺고 ‘또 하나의 가족’이 된 이들이 있다.9년 전 키르기스스탄 아동과 결연을 시작해 최근 필리핀 아동까지 추가 후원 중인 김윤미(45)씨는 “후원 아이들의 생일이면 온 가족이 모여 케이크를 준비한다”﻿고 전했다. 해외 출장지에서 소외 아동들의 현실을 본 뒤 후원을 시작한 박상화(33)씨 역시 “﻿내가 후원한 아이의 서툰 편지를 받는 일이 일상의 가장 큰 기쁨이 됐다”고 말했다.이들이 참여 중인 해외 아동 1대1 결연은 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스의 대표 사업이다. 후원자가 월 3만원의 정기 후원을 신청하면 아동이 만 18세가 될 때까지 교육, 생활, 직업훈련 등을 지원한다. 후원금은 ﻿해당 지역사회﻿의 환경 개선을 위해서도 사용된다. 지난해 기준 전 세계 27개국 20만 923명의 아동이 이 시스템을 통해 도움을 받았다.최근 굿네이버스는 후원자들의 ﻿목소리를 통해 나눔 문화를 확산하는 캠페인 ‘커넥트-우리가 결연하는 이유’를 진행 중이다. 여기에는 오랜 시간 굿네이버스와 함께해 온 셀럽들도 힘을 보탰다. 15년째 ﻿총 15명의 아동을 후원 중인 성우 남도형씨는 내년 1월 첫 후원 아동의 자립을 앞두고 있다. ﻿16년째 후원 중인 배우 박희순씨는 ﻿“해외 아동 결연을 통해 한 아이의 성장 과정을 ﻿지켜보는 것은 ﻿특별한 경험”이라며 참여를 독려했다.﻿손지연 기자