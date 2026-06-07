경제 기업·산업 [포토] 젠슨 황, PC방이용객에 RTX 5090 선물 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/06/07/20260607800001 URL 복사 댓글 0 김지수 기자 수정 2026-06-07 16:21 입력 2026-06-07 16:21 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 선물 추첨하는 젠슨 황젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 서초구 포털 PC방에서 엔비디아의 그래픽카드인 ‘지포스 RTX 5090’, RTX 스파크 노트북 교환권 등 선물을 추첨하고 있다. 2026.6.7 연합뉴스 이미지 확대 그래픽카드에 사인하는 젠슨 황 CEO젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 7일 서울 강남구의 한 PC방에서 열린 AION2 서프라이즈 라이브에서 최신 그래픽카드에 사인하고 있다. 왼쪽은 김택진 엔씨소프트 대표이사. 2026.6.7 공동취재 이미지 확대 PC방 이용객에게 RTX 5090 선물하는 젠슨 황젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 서초구 포털 PC방에서 이용객에게 엔비디아의 그래픽카드인 ‘지포스 RTX 5090’을 선물하고 있다. 2026.6.7 연합뉴스 이미지 확대 젠슨 황·정의선, 우래옥서 평양냉면 회동젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대차그룹 회장이 7일 서울 종로구 우래옥에서 식사를 마친 뒤 식당을 나서고 있다. 2026.6.7 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 젠슨 황·정의선, 우래옥서 평양냉면 회동젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대차그룹 회장이 7일 서울 종로구 우래옥에서 깜짝 회동을 하며 대화를 나누고 있다. 2026.6.7 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 크래프톤 장병규와 젠슨 황 ‘엄지척!’젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 장병규 크래프톤 의장(왼쪽)이 7일 서울 강남구에 있는 한 PC방 앞에서 만나 엄지척하고 있다. 2026.6.7 연합뉴스 이미지 확대 일정에 동행한 젠슨 황 일가젠슨 황 부인 로리 황 여사와 딸 매디슨 황 엔비디아 옴니버스?로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 7일 서울 강남구에 있는 한 PC방에서 열린 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)과 장병규 크래프톤 의장의 회동에 동행하고 있다. 2026.6.7 연합뉴스 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 서초구 포털 PC방에서 엔비디아의 그래픽카드인 ‘지포스 RTX 5090’, RTX 스파크 노트북 교환권 등 선물을 추첨하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 젠슨 황이 7일 방문한 장소는 어디인가? PC방 엔비디아 본사