젠슨 황, 이번엔 평양냉면…우래옥서 정의선 현대차 회장과 ‘깜짝 회동’

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세줄 요약 우래옥서 젠슨 황·정의선 회장 깜짝 회동

AI·로봇·피지컬 AI 협력 논의 관측

이후 크래프톤·엔씨 경영진 연쇄 면담

이미지 확대 7일 서울 종로구의 평양냉면 전문점 우래옥에서 젠슨 황(왼쪽 세번째) 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선(왼쪽 네번째) 현대차그룹 회장이 식사를 마친 뒤 나오고 있다. (독자 제공) 2026.6.7. 연합뉴스

이미지 확대 7일 서울 종로구의 평양냉면 전문점 우래옥에서 젠슨 황(오른쪽 두번째) 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선(오른쪽) 현대차그룹 회장이 식사를 마친 뒤 나오고 있다. (독자 제공) 2026.6.7. 연합뉴스

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방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 평양냉면으로 유명한 서울 종로구 우래옥에서 정의선 현대차 그룹 회장과 깜짝 회동했다.연합뉴스에 따르면 황 CEO와 정 회장은 이날 오전 11시 50분쯤 우래옥에서 만나 1시간가량 식사했다고 목격자들이 전했다.우래옥은 평양냉면과 불고기로 유명한 식당이다.업계에선 이들이 인공지능(AI)과 로봇 등을 논의했을 것으로 보고 있다.정 회장은 황 CEO의 지난해 10월 방한 당시 이재용 삼성전자 회장과 함께 깐부치킨에서 이른바 ‘깐부회동’을 가진 바 있다.현대차그룹과 엔비디아는 이후 국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 30억 달러를 투자해 국내에 엔비디아 AI 기술센터, 현대차그룹 피지컬 AI 애플리케이션 센터를 설립하기로 했다.정 회장은 지난 5일 서울 홍대 인근 삼겹살 전문점인 ‘형님 저요’에서 열린 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’에는 참석하지 않았다.황 CEO는 오는 8일 양재동 현대차그룹 사옥을 찾아 정 회장과 면담할 것으로 전해졌다.황 CEO는 정 회장과 ‘냉면 회동’ 이후에는 게임업계 경영진을 만났다.황 CEO는 이날 오후 1시 20분쯤 서울 강남구 신논현동 인근 PC방에서 ‘PUBG: 배틀그라운드’를 만든 국내 게임사 크래프톤 경영진과 만나 피지컬 AI·게임 분야 협력 방안을 논의했다.황 CEO는 크래프톤 경영진 및 팬들과의 만남을 끝내고 곧바로 길 건너편의 ‘포탈 PC방’으로 이동, 엔씨 김택진 대표 및 ‘아이온2’ 이용자들을 만난다.신진호 기자