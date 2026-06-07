젠슨 황 엔비디아 CEO, 최태원 회장과 2차 ‘깐부회동’

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지난해 1차 ‘깐부회동’ 찾았던 깐부치킨 재방문

이번엔 최태원 SK그룹 회장과 2차 회동 예정

이미지 확대 젠슨 황, 최태원·구광모·이해진과 ‘삼소회동’ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 ‘형님 저요’에서 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’을 갖고 있다. 2026.6.5 연합뉴스

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해 방한 당시 찾았던 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장과 2차 ‘깐부회동’에 나선다.7일 업계에 따르면 황 CEO는 이날 저녁 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 최 회장과 만날 예정이다. 깐부치킨 삼성점은 지난해 10월 황 CEO가 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간 방한 당시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 함께 1차 회동을 했던 장소다.황 CEO와 최 회장이 지난 5일 삼겹살 회동에 이어 이틀만에 재회동에 나선 것은 고대역폭메모리(HBM) 등 인공지능(AI) 협력에 대한 구체적인 논의를 하기 위한 것으로 보인다. 2차 깐부회동에는 딸 메디슨 황과 SK하이닉스, SK텔레콤 등 SK그룹 계열사의 주요 경영진이 동석할 예정이다.곽소영 기자