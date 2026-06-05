HD현대, 소형모듈원자로 자동차운반선 개발 속도…영국선급서 기본인증

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MSR 엔진 방식 자동차운반선으로 개발 확대

이미지 확대 HD현대삼호가 건조한 7500UNIT급 자동차운반선(PCTC)의 모습. HD현대 제공

세줄 요약 영국선급, MSR 자동차운반선 개념설계 기본인증

현대글로비스·지마린서비스·원자력연구원 공동참여

장거리 고속운항·무탄소 선박 기술 확대

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HD현대가 소형모듈원자로(SMR) 추진 자동차운반선 개발에 속도를 낸다.HD현대중공업과 HD한국조선해양은 그리스 아테네에서 열린 포시도니아 2026에서 영국선급(LR)으로부터 ‘용융염 원자로(MSR) 적용 대형 자동차운반선’ 개념 설계에 대한 기본 인증을 받았다고 5일 밝혔다.MSR은 핵연료와 냉각재를 섞은 용융염을 연료로 사용하는 SMR의 한 종류로, 안전하고 효율이 높아 해상 원자력 발전에 최적이라고 평가된다. 컨테이너선을 MSR 엔진 방식으로 개발 중인 HD현대는 자동차운반선까지 개발을 확대하게 됐다고 설명했다.SMR 추진 자동차운반선은 연료 걱정 없이 고출력을 유지할 수 있어 장거리를 고속으로 운항할 수 있고, 탄소 배출이 없어 친환경성도 확보할 수 있다.이번 프로젝트는 현대글로비스, 지마린서비스, 한국원자력연구원과 공동으로 진행된 가운데 HD현대는 선박 개념설계와 기술 검토를 담당했다.현대글로비스는 자동차운반선 운항 경험을 바탕으로 방안을 제시했고 지마린서비스는 선박 관리 관점의 검토를, 한국원자력연구원은 MSR 기술 검토를 각각 맡았다.HD현대는 박람회가 열리는 동안 업계에서 처음 개발 중인 LPG 이중연료 추진 컨테이너선, 안전성을 강화한 타입-B 탱크 적용 LPG 운반선 등 다양한 기술에 대해 글로벌 선급으로 인증을 받았다고도 전했다.또 HD현대중공업이 그리스 최대 조선소인 스카라망가스 조선소와 그리스 해군·해경 함정, 무인수상정(USV)을 포함한 유·무인 복합체계 사업에 공동 참여하는 포괄적 업무협약(MOU)을 체결하는 등 글로벌 협력도 확대했다. 포시도니아는 노르웨이 노르시핑, 독일 국제조선해양기자재박람회(SMM)와 함께 세계 3대 조선·해양 박람회로 꼽힌다.HD현대의 선박 자율운항 전문 자회사 아비커스는 HJ중공업과 자율운항 솔루션 ‘하이나스 컨트롤’의 표준사양 채택을 위한 MOU를 체결했다.HD현대 관계자는 “HD현대는 주요 선사 및 선급과 협력해 선도적인 친환경 선박 기술력을 선보이고 있다”며 “기술 개발과 투자를 통해 탄소중립 선박 시대를 이끌어 가겠다”고 말했다.허백윤 기자