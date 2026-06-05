남동발전, 정부 연구과제 대거 선정…에너지 신기술 개발 속도

구글에서 서울신문 먼저 보기

정부 공모 선정으로 핵심 R＆D 추진 기반 마련

에너지 저장장치·데이터센터 등 신사업 발굴

이미지 확대 한국남동발전 본사 전경. 2026.6.5. 한국남동발전 제공

세줄 요약 정부 R&D 공모 6개 과제 선정, 460억원 지원 확보

순환자원·AI·재생에너지 중심 미래기술 개발 추진

LDES·AI 데이터센터·SMR 연계 연구 확대 계획

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국남동발전(KOEN)이 올 상반기 정부 연구개발(R＆D) 지원사업 공모에서 총 6개 과제에 선정되며 약 460억원 규모 정부 지원을 확보했다.남동발전은 2026년 상반기 정부 지원 과제 공모 결과 총 10건의 지원 대상 가운데 6건이 선정됐다고 5일 밝혔다. 일부 사업 경쟁률이 15대 1을 넘을 정도로 경쟁이 치열했지만 KOEN연구소를 중심으로 대학과 기업, 국책연구기관 등과 협력해 차별화된 과제를 제안하며 성과를 거뒀다.선정된 과제는 순환자원, 인공지능(AI), 재생에너지 등 미래 에너지 산업 핵심 분야를 아우른다. 남동발전은 이를 계기로 미래 에너지 생태계 구축에 필요한 기술 개발을 본격화할 계획이다.남동발전은 특히 재생에너지 확대에 따른 전력 공급 변동성 문제를 해결하고자 카르노 배터리 열저장시스템과 공기 액화 기반 에너지저장장치(ESS) 등 장주기 에너지저장장치(LDES) 기술 개발에 집중할 방침이다. 전력망 안정성을 높이고 관련 기술 분야 경쟁력을 확보한다는 게 향후 목표다.미래 성장동력 발굴에도 속도를 낸다. 석탄화력발전소 유휴부지를 활용한 고효율 AI 데이터센터 구축 사업을 추진하는 한편 차세대 에너지원으로 주목받는 소형모듈원전(SMR) 연계 기술을 확보하고자 한국원자력연구원 등과 협력 연구를 진행할 예정이다.조영혁 한국남동발전 사장 직무대행은 “이번 성과를 발판으로 미래 성장동력 창출을 위한 연구개발 과제 발굴에 더욱 힘쓰겠다”며 “급변하는 에너지 환경 속에서도 지속적인 기술 혁신에 나서겠다”고 밝혔다.진주 이창언 기자