[현장]젠슨 황 ‘불금 회동’ 앞둔 홍대 삽겹살 집, 취재진·시민 등 인산인해

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세줄 요약 홍대 식당 앞, 젠슨 황 만찬 앞두고 인파 집결

취재진 100여명과 시민·관광객 뒤엉킨 북새통

경찰 폴리스라인 설치, 보행로·인파 통제

이미지 확대 젠슨 황 CEO와 최태원 SK그룹 회장 등의 저녁 식사가 예정된 홍대 부근 식당 앞에 취재진이 자리잡고 있다. 민나리 기자

이미지 확대 젠슨 황 CEO와 최태원 SK그룹 회장 등의 저녁 식사가 예정된 홍대 부근 식당 근처에서 관광객과 시민들이 현장을 보고있다. 민나리 기자

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 김포공항을 통해 입국한 가운데, 저녁 만찬이 예정된 서울 마포구 홍대입구 인근 식당 앞은 벌써부터 취재진과 시민, 해외 관광객들이 뒤엉켜 인산인해를 이루고 있다.​이날 오후 황 CEO의 모습을 카메라에 담으려는 취재진 100여명이 홍대 ‘형님 저요’ 식당 앞에 빼곡히 자리를 잡았다. 대형 방송 카메라와 삼각대 수십 대가 가게 앞은 가득 메운 가운데, 현장에 밀집한 기자들은 길바닥에 앉아 노트북을 켠 채 실시간 상황을 전했다.​금요일 오후를 맞아 홍대를 찾은 인파에 글로벌 IT 거물의 방문 소식을 듣고 몰려든 해외 관광객들까지 가세하면서 식당 주변은 북새통을 이뤘다. 주변을 지나던 시민들은 발걸음을 멈추고 “누가 오길래 그러냐”, “엔비디아 회장이 진짜 여기로 오느냐”며 연신 스마트폰을 들어 현장 풍경을 촬영하기도 했다.안전사고를 우려해 점심시간 전부터 현장에 배치된 서울마포경찰서 경비 인력은 식당 앞 골목에 주황색 폴리스라인을 겹겹이 치고 보행로 통제와 인파 관리에 총력을 기울였다. 좋은 자리를 선점하려는 취재진과 일반 시민의 통행권을 확보하려는 경찰 사이에 팽팽한 긴장감이 흐르기도 했으나, 현장 통제는 비교적 질서 있게 유지됐다.​초여름을 방불케 하는 덥고 습한 날씨 속에 장시간 대기가 이어지자, 이색적인 풍경도 연출됐다. 하이트진로 측 관계자들이 현장에 모인 취재진과 대기 인파를 위해 제로 음료를 무상으로 나누어주기 시작한 것. 뙤약볕 아래서 땀을 흘리던 현장 관계자들은 전해진 음료를 마시며 더위를 식히는 등, 긴장감 넘치는 현장 속 뜻밖의 활력소가 되기도 했다.​한편 황 CEO는 이날 저녁 해당 식당에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 창업자(글로벌투자책임자) 등 국내 재계 및 IT 업계 거두들과 만찬 회동을 가질 예정이다.민나리 기자