차·조선 기회, 항공·석유는 위기… 고환율 장기화 땐 이익 급감

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2026-06-05 B1면

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1500원대 원·달러 환율이 이어지면서 기업들의 명암이 엇갈리고 있다. 자동차·조선 등 수출 기업의 수혜와 항공·석유화학 등의 손해가 예상되는 가운데, 고환율 장기화 때는 전반적인 기업 활동 위축이 발생할 수 있다는 우려가 나온다.조선업계 관계자는 4일 “빈 도크 없이 선박 인도를 계속하는 현 상황에서 환율이 1500원대까지 올라올 줄은 예상치 못했기 때문에 수익에 시너지 효과가 나타나고 있다”고 밝혔다. 다만 “고환율이 장기화하면 해상 물동량이 줄기 때문에 경기 침체 가능성이 우려된다”고 덧붙였다. 3년 이상의 일감(수주 잔고)이 쌓인 조선업계는 선박 건조 대금을 대부분 인도 시점에 달러로 받기 때문에 환차익 극대화가 예상된다.현대자동차·기아도 지난해 미국 시장 매출이 138조원으로 전체의 40% 이상을 차지하고 있어, 고환율은 원화 환산 실적을 늘리는 효과를 준다. 하지만 미국 현지 공장의 인건비와 부품 조달 비용도 달러로 지출하기 때문에 부담도 있다. 특히 고환율이 1년 이상 장기화하면 수입 부품 단가 상승분이 본격 반영되고, 부품 협력사들의 납품가 인상 요구가 가시화할 수 있다.이란 전쟁에 고환율이 겹친 항공업계의 위기도 깊다. 항공유 가격 부담에 항공편 감편과 무급휴직이 이어지고 있다. 유류할증료 인상과 고환율에 해외 여행 수요도 둔화하면서 저비용항공사(LCC)들의 부담은 특히 크다. 원가에서 원료 가격 비중이 큰 석유화학·정유 업계는 이란 전쟁과 고환율로 ‘역래깅’을 우려하고 있다. 역래깅이란 높은 가격에 원재료를 산 뒤 판매하는 시점에 제품 가격이 떨어지면서 수익성이 악화하는 현상이다. 업계 관계자는 “전쟁 기간에 상대적으로 비싼 가격에 확보한 원유를 공정에 투입하고 있다”며 “전쟁에 따른 초기 유가 상승으로 인한 일시적인 실적 개선 효과는 하반기에 끝날 가능성이 크다”고 설명했다. 한국무역협회는 단기적인 환율 상승 땐 영업이익률이 증가하는 수출 기업 비중이 61.8%지만, 고환율 장기화 때는 19.9%로 줄어들 것으로 전망했다. ﻿하종훈·김지예 기자