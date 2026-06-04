SK텔레콤, 앤트로픽 글로벌 보안 프로젝트 ‘글래스윙’ 합류

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세줄 요약 SK텔레콤, 앤트로픽 글래스윙 합류

클로드 미토스 조기 접근권 확보

통신망·AI 서비스 보안 고도화 추진

이미지 확대 SK텔레콤

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SK텔레콤이 미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 글로벌 사이버보안 협력체 ‘프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)’에 합류하며 AI 및 통신 인프라 보안 역량 강화에 나선다.SK텔레콤은 4일 프로젝트 글래스윙 참여를 통해 앤트로픽의 차세대 보안 AI 모델 ‘클로드 미토스(Claude Mythos)’에 대한 조기 접근 권한을 확보했다고 밝혔다. 이를 바탕으로 글로벌 최신 보안 정보를 공유받고, 사이버 취약점 탐지 및 대응 체계를 한층 고도화할 계획이다.프로젝트 글래스윙은 앤트로픽이 주도하는 국제 협력 프로그램으로, 고성능 AI 모델을 활용해 기업과 정부기관이 사이버 취약점을 공동 검증하고 대응 체계를 구축하는 것을 목표로 한다. 특히 전문가 수준의 보안 취약점 탐지 역량을 갖춘 AI 모델 ‘클로드 미토스’를 중심으로 운영된다.그동안 해당 프로젝트에는 미국 이동통신사인 버라이즌과 AT＆T 등이 참여해 왔으며, 아시아 통신사 가운데서는 SK텔레콤이 처음으로 합류한 것으로 알려졌다. 앤트로픽은 최근 참여 대상을 기존 미국 중심에서 15개국 150개 신규 기관으로 확대했으며, 이를 계기로 SK텔레콤의 참여도 성사됐다.국내에서는 삼성전자, SK하이닉스, 한국인터넷진흥원(KISA) 등도 프로젝트에 합류한 것으로 전해졌다. 특히 SK텔레콤은 앤트로픽 지분 약 0.3%를 보유하고 있어 양사 간 협력 관계가 한층 강화될 것으로 전망된다.SK텔레콤은 이번 프로젝트 참여를 통해 확보한 글로벌 보안 정보와 탐지 결과를 통신망과 AI 서비스 운영 전반에 적용할 방침이다. 최근 회사가 추진하고 있는 ‘풀스택 AI(Full Stack AI)’ 전략에 최고 수준의 보안 역량을 접목해 경쟁력을 높인다는 구상이다.회사 측은 “프로젝트 글래스윙을 통해 위험 요소를 선제적으로 방어함으로써 핵심 인프라와 서비스 보안을 강화해 나갈 계획”이라며 “수천만 국민의 일상과 연결된 통신·AI 인프라를 운영하는 기업으로서 대한민국 디지털 안보 강화에 기여하겠다”고 밝혔다.민나리 기자