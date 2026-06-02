롯데그룹, 12개 계열사 6월 수시 채용 시작

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롯데그룹은 2일부터 ‘예측 가능한 수시 채용’을 진행한다고 1일 밝혔다. 롯데마트, 롯데슈퍼, 롯데건설, 롯데월드, 대홍기획, 롯데하이마트 등 12개 계열사가 상품기획(MD), 경영지원, 마케팅 등 20여 개 직무에서 신입사원을 모집한다. 총 채용 인원은 세 자릿수다. 지원은 롯데그룹 채용 홈페이지에서 가능하며 계열사별 전형 일정과 지원 자격 등 세부 사항도 확인할 수 있다. 특히 롯데마트∙슈퍼와 롯데하이마트, 한국후지필름은 실무 역량 중심 ‘아이엠 전형’을 통해 MD, 마케팅 직무 신입사원을 선발한다. 학점·어학 점수 등 스펙을 배제하고 직무 관련 포트폴리오 심사와 현장 오디션을 통해 실질적인 직무 능력을 평가한다. 롯데는 채용 일정에 맞춰 취업 준비생을 대상으로 ‘2026 상반기 롯데 잡카페’를 2일 서울, 5일 부산에서 개최한다.
김현이 기자
2026-06-02 B3면
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