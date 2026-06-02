롯데그룹, 12개 계열사 6월 수시 채용 시작

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2026-06-02 B3면

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롯데그룹은 2일부터 ‘예측 가능한 수시 채용’을 진행한다고 1일 밝혔다. 롯데마트, 롯데슈퍼, 롯데건설, 롯데월드, 대홍기획, 롯데하이마트 등 12개 계열사가 상품기획(MD), 경영지원, 마케팅 등 20여 개 직무에서 신입사원을 모집한다. 총 채용 인원은 세 자릿수다. 지원은 롯데그룹 채용 홈페이지에서 가능하며 계열사별 전형 일정과 지원 자격 등 세부 사항도 확인할 수 있다. 특히 롯데마트∙슈퍼와 롯데하이마트, 한국후지필름은 실무 역량 중심 ‘아이엠 전형’을 통해 MD, 마케팅 직무 신입사원을 선발한다. 학점·어학 점수 등 스펙을 배제하고 직무 관련 포트폴리오 심사와 현장 오디션을 통해 실질적인 직무 능력을 평가한다. 롯데는 채용 일정에 맞춰 취업 준비생을 대상으로 ‘2026 상반기 롯데 잡카페’를 2일 서울, 5일 부산에서 개최한다. ﻿김현이 기자