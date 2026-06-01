대한전선, 해남 태양광 발전 연계사업 수주…재생에너지 시장 공략 확대

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154kV급 초고압 전력망 구축

이미지 확대 대한전선 당진케이블공장 전경. 대한전선 제공

세줄 요약 해남 태양광 전력 연계 초고압망 수주

약 500억원 규모 풀 턴키 사업 수행

재생에너지 전력망 시장 공략 확대

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대한전선이 전라남도 해남 태양광 발전사업에 초고압 전력망을 구축하는 프로젝트를 수주했다고 1일 밝혔다. 수주 규모는 약 500억원이다.이번 프로젝트는 해남 태양광 발전소에서 생산된 전력을 해남 변전소로 송전하기 위한 사업이다. 해남 지역의 증가하는 전력 수요에 대응하고 재생에너지 확대에 기여하기 위해 추진됐다. 대한전선은 풀 턴키 방식으로 154kV급 초고압 전력망을 구축한다.풀 턴키는 전력망 설계, 생산, 포설, 접속, 시험 등 전 과정을 일괄 수행하는 방식으로 품질 및 기술 신뢰성과 고도의 엔지니어링 역량이 필요하다. 대한전선은 “다년간 축적한 케이블 제조 기술과 프로젝트 수행 능력을 높게 평가 받아적격 업체로 선정됐다”고 설명했다.앞서 대한전선은 지난 4월 전남 신안 비금 태양광 발전소와 도고 수상태양광 발전소에서 생산된 전력을 안좌도 변전소로 연계하는 154kV 초고압 해저케이블 프로젝트를 수주했다. 대한전선은 국내 주요 재생에너지 프로젝트에서 경쟁력을 인정받은 만큼, 다양한 수주기회를 확보할 것으로 전망했다.대한전선은 미국, 유럽, 중동 등 글로벌 시장에서 매출을 확대하면서 성장세를 이어가고 있다. 1분기 연결 기준 매출 1조 834억원, 영업이익 604억원을 달성했다. 이는 전년 동기 대비 매출은 26.6%, 영업이익은 122.9% 증가한 성과다.대한전선 관계자는 “국내 재생에너지 발전이 확대되는 흐름 속에서 안정적인 전력망 공급을 통해 에너지 전환에 기여할 수 있어 의미가 깊다”며, “앞으로도 초고압 케이블 기술력과 프로젝트 수행 역량을 기반으로 국내외 재생에너지 전력망 시장을 적극 공략하겠다”고 말했다.김지예 기자