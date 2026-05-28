LG디스플레이, 세계 최초 240Hz RGB 스트라이프 OLED 양산

고해상도·고주사율 모드 선택 가능…27인치 제품 시작으로 라인업 확대

이미지 확대 LG디스플레이가 28일 공개한 ‘240Hz RGB 스트라이프 OLED’ 패널에 RGB 픽셀이 스트라이프 구조로 배치돼 있다.

LG디스플레이 제공

세줄 요약 세계 최초 240Hz RGB 스트라이프 OLED 양산 발표

작은 글씨 선명도·색 번짐 개선, 눈 피로 저감

4K 240Hz·FHD 480Hz 가변 주사율 지원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG디스플레이가 게임용과 사무용을 동시에 공략할 수 있는240Hz(헤르츠) RGB 스트라이프 유기발광다이오드(OLED) 패널을 세계 최초로 상용화했다고 28일 밝혔다.RGB 스트라이프 OLED는 적·녹·청(RGB) 서브픽셀을 일렬로 배열한 구조로, 기존 대비 작은 글씨나 숫자를 또렷하게 표현한다. 색 번짐이나 색 프린지(가까운 거리에서 서브픽셀 경계 주변에 색상이 섞여 보이는 현상)를 줄여 장시간 화면을 봐도 눈의 피로가 적다는 장점이 있다.주 수요층도 단순 게이밍 시장을 넘어 장시간 모니터를 바라봐야 하는 사무용 모니터 시장까지 확대될 수 있다. 금융 트레이딩, 소프트웨어 개발, 의료, 콘텐츠 제작 등 프리미엄 사무용 시장에서 OLED 채택 가능성이 높아지고 있다는 분석이다.또 업계 최초로 RGB 스트라이프 구조에서 글자, 이미지가 정교하게 표현되는 160 PPI(1인치당 픽셀 수) 수준의 밀도 높은 픽셀 구조를 구현했다. DFR(가변 주사율) 기술을 적용해 고해상도(4K 240Hz)와 고주사율(FHD 480Hz) 모드도 자유롭게 선택할 수 있도록 했다.LG디스플레이는 글로벌 주요 모니터 브랜드와 시장 내 수요가 높은 27인치 양산을 시작으로 향후 라인업을 확대해 나간다는 방침이다. OLED 모니터 시장에서는 특히 비게이밍 모니터의 성장세가 뚜렷하다. 글로벌 시장조사기관 옴디아에 따르면 게이밍 OLED 모니터의 성장세는 올해 487만대에서 2033년 579만대로 연평균 2%씩 성장하는 반면, 비게이밍 OLED 모니터는 동기간 20만대에서 506만대로 50% 이상 성장할 것으로 예측된다.이현우 LG디스플레이 대형사업부장은 “이번 상용화는 OLED 기술의 집약체로서의 저력을 증명한 것”이라며 “기술 중심 회사로서 기술 리더십과 사업 경쟁력을 토대로 모니터 시장 내 OLED 확장을 가속화하고, 프리미엄 시장을 선도하겠다”라고 말했다.곽소영 기자