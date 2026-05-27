삼성전자, 외부 AI 허용…임원 합숙 교육도 실시

세줄 요약 외부 생성형 AI 사내 공식 도입 발표

임원 대상 2박3일 AX 합숙 교육 공지

보안 교육 이수자에 한해 사용 허용

2026-05-27 B2면

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삼성전자가 다음 달부터 챗GPT 등 회사 외부의 생성형 인공지능(AI) 서비스를 사내에 공식 도입한다. 또 임원들을 대상으로 2박 3일에 걸친 ‘AI 연수’를 운영한다. 그간 보안 우려로 제한했던 AI 이용에 대해 빗장을 연 셈이다.삼성전자는 26일 “DX(디바이스경험·완제품) 부문 임직원을 대상으로 6월 중 외부 생성형 AI 서비스를 공식 론칭할 예정”이라며 “DX부문의 글로벌 비즈니스 경쟁력을 한층 높여 궁극적으로 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공하기 위한 전략적 조치”라고 밝혔다.그간 삼성전자는 자체 개발한 AI 모델 ‘삼성 가우스’만 제한적으로 허용했다. 그러나 글로벌 가전 시장의 경쟁 심화로 생산성을 향상시키는 것이 가전·모바일 시장의 핵심 과제가 되면서 고성능의 외부 AI를 활용해 임직원 업무 효율성을 높이려는 것으로 풀이된다.삼성전자는 지난 4월부터 임직원 2500명을 대상으로 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 3종의 외부 생성형 AI에 대한 개념 검증(PoC)을 진행하는 등 AX(AI 전환)에 속도를 내는 분위기다. 삼성그룹 차원에서도 전 계열사의 임원들을 대상으로 2박 3일 간의 AX 합숙 교육을 공지한 것으로 전해졌다. 교육 내용은 각 계열사별 조직의 AX 추진 현황과 방향을 점검하고, AI를 조직 운영과 의사결정 과정에 적극적으로 활용하는 방안일 것으로 보인다. 삼성이 전 계열사의 임원들을 대상으로 단일한 건의 직무 교육을 합숙 형태로 운영하는 것은 처음이다.다만 보안 우려가 여전한 만큼 삼성전자 내에서도 외부 생성형 AI 사용 권한은 보안 교육을 이수한 임직원에게만 부여된다. ﻿곽소영 기자