삼성전자 ‘운명의 날’… 산업계 성과급·보상 체계 파장 촉각

27일 잠정합의안 투표 결과 공개

이미지 확대 삼성전자 임직원들이 임금협상 잠정 합의안에 대한 찬반 투표 종료를 하루 앞둔 26일 경기 수원시 영통구 삼성전자 수원캠퍼스로 출근하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 DS부문 특별성과급 잠정합의안 찬반투표 마감 임박

투표율 90% 넘어 가결 가능성에 무게

가결 시 영업이익 연동 보상 체계 도입 전망

2026-05-27 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자 반도체(DS) 부문 특별성과급 제도 신설을 골자로 한 임금협상 잠정합의안에 대한 찬반투표 결과가 27일 나온다. 총파업 예고일을 하루 앞둔 지난 20일 밤 노사가 극적으로 손을 맞잡은 지 불과 일주일 만에 또다시 ‘운명의 날’을 맞는 것이다. 가결 여부에 따라 삼성전자 노사 관계는 물론 금융시장 및 산업계 전반의 성과급·보상 체계 논의에 적잖은 파장이 미칠 것으로 전망된다.26일 업계에 따르면 노조 찬반 투표 닷새째인 이날 오후 삼성그룹 초기업노동조합과 전국삼성전자노동조합의 합산 투표율은 92.74%를 기록했다. 투표권자 과반이 참여하고, 참여자 과반이 찬성하면 잠정합의안은 최종 확정된다. 업계에서는 압도적 투표율을 근거로 가결 가능성에 무게를 두고 있다.이번 잠정합의안의 핵심은 사업 성과의 10.5%를 재원으로 ‘DS 부문의 특별경영성과급’을 사실상 제도화했다는 점이다. 업계에서는 이번 안이 가결되면 ‘영업이익 연동형 RSU(양도제한조건부주식)’ 성격을 띤 보상 체계를 도입하는 상징적 사례가 될 것으로 본다. 잠정 합의안에는 성과급을 자사주 형태로 지급하고, 이 가운데 일부는 1~2년간 보호예수하는 방안이 포함됐다.이는 인공지능(AI) 반도체 경쟁이 격화하는 상황에서 핵심 HBM(고대역폭메모리)·패키징·설계 인력의 이탈을 막기 위한 장기 보상 체계를 구축하려는 시도다. 성과급을 단순 현금이 아닌 주식 기반 장기 보상과 연계해 핵심 인재를 묶어두는 전략이다. 다만 가결 이후 논란은 계속될 수 있다. 자사주 지급 규모가 수조 원대에 이를 전망이어서 사측에 대규모 자사주 매입 부담이 발생할 수 있고, 향후 보호예수 해제 시점에는 대규모 매물 출회(오버행) 우려도 제기된다.가능성은 낮지만 잠정 합의안이 부결된다면 문제는 더욱 심각하다. 총파업 리스크가 재부각되고 삼성전자 노사는 다시 원점에서 협상을 이어가야 할 가능성이 크다. 최승호 초기업노조 위원장이 지난 22일 공지에서 “조합원의 투표 결과를 성적표로 삼겠다”고 밝힌 만큼 노조 내부 혼란도 이어질 것으로 보인다.상대적으로 보상이 적은 DX 부문 직원들의 반발과 이들이 중심인 노동조합 동행의 움직임도 핵심 변수다. 동행노조는 이날 수원지법에 찬반투표 절차 중지 등 가처분 신청을 했다. 박재용 동행노조 위원장은 “조합의 막강한 권력을 쥐고 있는 대표노조는 소수노조의 평등권과 투표권을 인정하지 않았다”며 “이번 잠정합의안 내 소외된 DX 부문 조합원을 위해 합리적인 대안을 찾고 쟁취하기 위해 끝까지 싸울 것”이라고 강조했다. 동행노조는 투표 무효 확인 소송도 진행할 계획이다.장진복 기자