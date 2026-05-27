LG, 청년 1000명 맞춤형 인재로 키운다

‘렛츠그로우위드LG’ 신설

2026-05-27 23면

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LG그룹이 산업통상부·고용노동부와 함께하는 ‘K-뉴딜 아카데미’의 일환으로 청년 직무 교육 프로그램인 ‘렛츠그로우위드LG’를 신설해 청년 1000명을 기업 맞춤형 인재로 육성한다고 26일 밝혔다. K-뉴딜 아카데미는 대기업이 주도적으로 직업능력개발 프로그램을 제공해 청년의 역량 향상과 자신감 회복을 지원하는 사업이다.올해 하반기부터 LG전자, LG디스플레이, LG화학 등 3개 계열사에서 인공지능(AI), 생산·제조, 디지털마케팅 등 전문 역량을 활용한 직무 교육과 실전 프로젝트를 운영한다. 신입사원 수준의 실무 지향형 교육 훈련을 통해 청년의 재도약과 빠른 취업을 돕는 것이 목표다.특히 전체 프로그램의 절반을 비수도권에서 운영한다. LG전자는 700명을 선발해 경기 평택·대전·대구·부산 등 4곳에서 직무 역량 강화 교육을 실시한다. ﻿고객 데이터에 기반해 AI로 현업 문제를 해결하는 AX(인공지능 전환) 프로젝트도 ﻿ 진행한다. LG화학은 200명을 대상으로 경기 오산과 전남 여수에서 석유화학과 바이오 사업 실무 교육을 진행하고 사내 ‘AX 전문가’ 자격증 취득까지 연계한다. LG디스플레이는 100명을 대상으로 경기 파주에서 국가첨단산업으로 지정된 디스플레이 제조 기술과 관련해 전문직무교육을 제공한다.곽소영 기자