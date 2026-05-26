한화에어로스페이스, KAI 지분 추가 매입…6%대로 확대

5.09→6.17%로…연말까지 8%대로

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세줄 요약 KAI 지분 104만7635주 추가 매입

보유율 5.09%에서 6.17%로 확대

올해 말 8%대 목표, 경영 참여 강화

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한화에어로스페이스가 한국항공우주산업(KAI) 지분을 추가 매입하며 보유 비율을 6%대로 확대했다.한화에어로스페이스는 “KAI 주식 104만 7635주를 추가 취득해 특수관계자 포함 보유 지분율이 기존 5.09%에서 6.17%로 1.08%포인트 늘었다”고 26일 공시했다.보유 주식 수는 496만 4000주에서 601만 1635주로 증가했다. 이번 지분 확대는 지난 13일부터 22일까지 장내 매수를 통해 이뤄졌다.한화에어로스페이스는 NH투자증권과 체결한 특정금전신탁 계약을 활용해 KAI 주식을 순차적으로 매입했다. 취득 주식 수는 총 104만 7635주이며, 취득 자금은 약 1716억원 규모의 자체 보유 자금으로 마련했다.계열사별로 한화에어로스페이스의 KAI 지분은 4.58%다. 이어 한화시스템이 0.58%, 한화에어로스페이스USA가 1.01%를 각각 보유했다.앞서 한화그룹은 지난 4일 KAI 지분 5.09%를 확보했다고 공시했으며, 지분 보유 목적도 ‘단순투자’에서 ‘경영 참여’로 변경했다. 한화에어로스페이스는 올해 말까지 약 5000억원을 투자해 KAI 지분율을 8%대로 끌어올린다는 계획을 밝혔다.한화에어로스페이스는 지분 확대를 통해 방산·우주항공 분야 협력을 강화하고 글로벌 수출 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다. 업계에서는 이번 지분 확대가 중장기적으로 KAI 인수합병을 염두에 둔 행보라는 해석도 나온다.김지예 기자