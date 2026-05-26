경제 기업·산업 [속보] “모두 제 잘못…용서 구한다” 정용진, 스타벅스 ‘탱크데이’ 사태 사과 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/05/26/20260526500026 URL 복사 댓글 0 김민지 기자 수정 2026-05-26 09:07 입력 2026-05-26 09:07 이미지 확대 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란과 관련 사과 인사를 하고 있다. 2026.5.26 연합뉴스 [속보] “모두 제 잘못…용서를 구한다” 정용진, 스타벅스 ‘탱크데이’ 사태 사과 김민지 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 정용진이 사과한 사건은 스타벅스의 무엇과 관련된 사태인가? 탱크데이 매장운영