세계 홀린 LG 올레드TV… 14개국 소비자 평가 ‘1위’

LG전자 올레드 TV가 미국·영국·호주 등 전 세계 14개국 소비자매체의 TV 성능 평가에서 1위를 기록했다고 LG전자가 25일 밝혔다. 미국 소비자매체 ‘컨슈머리포트’는 최근 LG 올레드 TV에 대해 70형(인치) 이상, 65형, 55~60형, 46~52형 부문 최고점을 줬다. 특히 65형 LG 올레드 에보 AI에 대해 “고명암대비(HDR) 성능이 인상적이고 어떤 자리에서도 화질 저하가 없는 뛰어난 시야각을 갖췄다”고 평가했다. 영국 소비자매체 ‘위치?’(Which?)도 65형 LG 올레드 에보 AI를 두고 “현존 최고의 OLED TV 중 하나”라며 압도적 4K 화질과 뛰어난 HDR 표현, 정확한 색 재현력을 높게 평가했다. 호주 소비자매체 ‘초이스’도 사용자 인터페이스와 균형감 있는 화질, 섬세한 음질 등을 장점으로 꼽으며 최고점을 줬다.
이범수 기자
2026-05-26 B4면
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