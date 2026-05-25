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세계 홀린 LG 올레드TV… 14개국 소비자 평가 ‘1위’

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이범수 기자
이범수 기자
수정 2026-05-25 23:40
입력 2026-05-25 23:40
LG전자 올레드 TV가 미국·영국·호주 등 전 세계 14개국 소비자매체의 TV 성능 평가에서 1위를 기록했다고 LG전자가 25일 밝혔다. 미국 소비자매체 ‘컨슈머리포트’는 최근 ﻿LG 올레드 TV에 대해 70형(인치) 이상, 65형, 55~60형, 46~52형 부문 최고점을 줬다. 특히 65형 LG 올레드 에보 AI에 대해 “고명암대비(HDR) 성능이 ﻿인상적이고 어떤 자리에서도 화질 저하가 ﻿﻿없는 뛰어난 시야각을 갖췄다”고 평가했다. 영국 소비자매체 ‘위치?’(Which?)도 65형 LG 올레드 에보 AI를 두고 “현존 최고﻿의 OLED TV 중 하나”라며 압도적 4K 화질과 뛰어난 HDR 표현, 정확한 색 재현력을 높게 평가했다. 호주 소비자매체 ‘초이스’도 ﻿사용자 인터페이스와 균형감 있는 화질, 섬세한 음질 등을 장점으로 꼽으며 최고점을 줬다.

이범수 기자
2026-05-26 B4면
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