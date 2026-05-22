한컴, LG AI 연구원 ‘챗엑사원’에 AI 에이전트 공급

한컴, 챗엑사원에 AI 에이전트 공급

AI가 기획서 초안 작성 후 한글 문서화

이미지 확대 한컴 ‘소버린 에이전틱 OS’ 기업 전환 선언 김연수 한컴 대표가 19일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 전략 발표회 ‘한컴:더 쉬프트(HANCOM:The SHIFT)’에서 미래 비전과 사업 전략에 대해 발표하고 있다. 2026.05.19.

뉴시스

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한컴이 자체 개발한 인공지능(AI) 에이전트를 LG AI연구원의 생성형 AI 플랫폼 ‘챗엑사원’에 공급한다고 22일 밝혔다. 한컴은 LG AI연구원이 전략적 사업 얼라이언스 협약을 체결해 장기 파트너십을 본격 가동하는 것이다.한컴의 AI 에이전트 기술을 LG AI연구원의 챗엑사원 서비스 플랫폼에 접목하는 것이 핵심 과제다. 이를 바탕으로 한컴의 AI 에이전트 역량과 LG AI연구원의 서비스 인프라를 아우르는 통합 솔루션을 개발한다는 게 한컴의 설명이다.챗엑사원에서 생성된 결과물을 한컴의 문서 작성 에이전트가 웹 기반 한글 뷰어로 즉시 확인할 수 있도록 전환한다. 사용자가 챗엑사원 채팅창에서 기획서 작성을 요청하면 한컴 에이전트가 문서 구조를 분석하고 양식을 적용해 자체적으로 초안을 완성한 뒤 한글 문서 형태로 미리보기 하거나 저장할 수 있다.한편 한컴은 36년 만에 사명을 변경하고 글로벌 에이전틱 운영체제(OS)로 도약하겠다고 밝힌 바 있다.곽소영 기자