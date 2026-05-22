이재용, 대만 미디어텍과 반도체 회동…노사 합의 후 고객 우려 불식차

삼성전자 노사협상 타결 직후 대만행

노사 합의 후 글로벌 고객사 우려 불식

미디어텍과 파운드리 협력 방안 모색

이미지 확대 이재용 삼성전자 회장. 서울신문

세줄 요약 이재용, 대만 미디어텍 CEO와 비공개 회동

파운드리 협력·모바일 AP 공급 확대 논의

노사 합의 뒤 고객 우려 불식 행보 해석

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이재용 삼성전자 회장이 대만의 팹리스(반도체 설계) 기업인 미디어텍 최고경영자(CEO)와 만나 글로벌 공급망 강화에 나섰다. 노사의 2026 임금협상이 잠정 합의된 이후 삼성전자에 대한 글로벌 고객사의 우려를 불식시키기 위한 행보로 풀이된다.22일 업계와 대만 매체에 따르면 이 회장은 전날 삼성전자 고위 임원들과 비공개로 대만의 미디어텍 본사를 방문해 릭 차이 미디어텍 CEO를 비롯한 주요 경영진과 면담한 것으로 전해졌다.이 회장은 이 자리에서 미디어텍과 파운드리(반도체 위탁생산) 협력 방안을 모색한 것으로 알려졌다. 미디어텍은 현재 글로벌 파운드리 1위 기업인 대만 TSMC에 반도체 생산을 맡기고 있는데, 인공지능(AI) 서버 수요가 급증하면서 메모리 반도체의 공급 부족이 심화되자 미디어텍의 파운드리 분야를 공략한 것으로 분석된다.삼성전자는 지난해 테슬라, 퀄컴 등 글로벌 빅테크로부터 대규모 파운드리 수주를 확보하며 글로벌 파운드리 영향력을 넓히고 있다. 업계에서는 이 회장이 직접 미디어텍 경영진과 회동한 만큼 구체적인 수주 논의가 오갔을 가능성이 거론된다.또 모바일 기기의 핵심 부품인 애플리케이션 프로세서(AP)의 공급을 확대하는 방안도 논의됐을 것으로 보인다. 삼성전자는 제조원가 절감을 위해 갤럭시 보급형 스마트폰 라인과 태블릿 등에 미디어텍의 차세대 AP인 디멘시티 칩셋 탑재 비중을 높이고 있다.곽소영 기자