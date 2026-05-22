충남도, ‘인센티브 지원’ 등 지역 건설산업 활성화 강화

세줄 요약 발주 감소·원자재값 급등 속 지역 건설업 침체 대응

협의회 열고 공공발주 사전 제공·인센티브 논의

분할 발주·공동도급 확대 등 참여 방안 제시

이미지 확대 충남도청사. 서울신문DB

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충남도가 시군 등과 발주량 감소와 원자재값 폭등 등에 따른 위축된 지역 건설산업 되살리기에 나섰다.도는 22일 도청사에서 지역 건설업체 참여 확대와 건설산업 경쟁력 강화를 위한 ‘충청남도 지역건설산업활성화협의회’를 개최했다.이번 협의회는 시군, 국가기관, 공공기관, 건설 관련 협회 등 관계기관과 현장의 어려움을 공유하고 유기적인 협력 체계 구축이 목적이다.협의회는 15개 시군과 도의회, 대한건설협회 등 41개 기관·협회 42명으로 구성됐다. 지역 자재·장비 사용, 인력 고용, 음식·숙박업 등 지역경제 영향이 큰 건설산업 활성화를 위해 지난해 12월 구성됐다.홍종완 도지사 권한대행을 비롯해 도·시군, 국가기관, 공공기관, 건설 관련 협회 관계자 등 50여 명이 참석해 기관별 추진 실적 및 건의 사항 논의 등의 순으로 진행됐다.도는 이날 지역 건설산업 경쟁력 강화와 수주 기회 확대를 위한 주요 정책을 공유했다.주요 내용은 △도내 공공 건설공사 및 건설엔지니어링 발주계획 사전 제공 △소규모 건설공사 설계기준 개정·배포 △건설기술인 교육 △ 신뢰건설기업 인증제 운영 △대형 건설공사 지역업체 참여 혜택(인센티브) 지원 △민관 상생 협력 체계 강화 등이다.도는 지역업체 참여 확대를 위해 지역 제한 경쟁 입찰 금액 기준을 활용하고, 지역 제한 경쟁 입찰 단위의 분할 발주 검토와 공동 도급 및 지역업체 하도급 비율 확대 등을 계획 중이다.이날 공공기관은 지역업체의 참여를 확대할 수 있는 실효성 있는 방안을 공유하기 위한 우수사례 발표를 진행다.건설 관련 협회는 건설업 교육, 제도 개선 건의, 지역업체 참여 확대를 위한 간담회 추진 등을 요청했다.홍 권한대행은 “지역 건설업체가 실질적으로 체감할 수 있는 정책을 지속 발굴하고 관계기관과 긴밀히 협력해 지역 건설산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자