법무법인 대륜, 신한투자증권·스카이즈코리아와 ‘VIP 자산관리·기업금융 역량 강화’ 업무 협약

세줄 요약 대륜, 신한투자증권·스카이즈코리아와 협약 체결

VIP 자산관리·기업금융 원스톱 자문 강화

가업승계·IPO·M&A 법률 리스크 공동 대응

이미지 확대 김현섭 스카이즈코리아 디렉터, 김국일 법무법인 대륜 대표, 김수성 신한투자증권 본부장이 지난 20일 서울 대륜 주사무소에서 VIP 고객 및 기업 대상 맞춤형 종합 자산관리와 기업금융 역량 강화를 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 법무법인 대륜 제공

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법무법인 대륜은 신한투자증권, 스카이즈코리아와 업무협약을 체결하고 VIP 고객, 기업을 대상으로 한 맞춤형 종합 자산관리와 기업금융 역량 강화에 나선다고 22일 밝혔다.협약식은 지난 20일 서울 대륜 주사무소에서 진행했으며, 대륜 김국일·정찬우 대표와 박근배 신한투자증권 패스파인더부 상무, 김수성 본부장, 이춘형 부산금융센터 부장, 김영대 팀장, 김현섭 스카이즈코리아 디렉터 등이 참석했다.신한투자증권은 신한금융지주의 자회사다. 이번 협약의 핵심 파트너인 신한투자증권의 ‘신한 프리미어 패스파인더(Pathfinder)’는 투자, 세무, 부동산, 상속 등 분야별 자산관리 전문가들로 구성된 조직이다.대륜은 이번 협약을 통해 자산가 및 기업 고객이 직면한 복잡한 법률·재무적 이슈를 선제 진단하고, 법무와 금융을 결합한 최고 수준의 원스톱 자문 서비스를 제공하기로 했다.협력 분야는 ▲신한투자증권 VIP 고객 및 가업승계 대상 기업을 위한 법률·세무·상속 맞춤형 자문 ▲기업 IPO 및 M＆A 등 IB 비즈니스 법률 리스크 공동 컨설팅 ▲양사 전문가가 참여하는 VIP 초청 세미나 개최 ▲스카이즈코리아 기반 타깃 마케팅 및 신규 비즈니스 모델 발굴 등이다.박근배 상무는 “고액 자산가와 기업 고객의 자산관리 영역이 점차 고도화되면서 전문적인 금융과 법률의 결합이 필수인 시대가 됐다”며 “대형 로펌인 대륜과 긴밀하게 협력해 고객들에게 더욱 안전하고 완벽한 종합 재무 솔루션을 제공하게 될 것으로 기대한다”고 전했다.김국일 대표는 “대한민국 자본시장을 선도하는 신한투자증권과 전략적 파트너십을 맺게 돼 뜻깊다”며 “대륜의 폭넓은 법률 네트워크와 신한의 탁월한 금융 노하우를 융합해 자산가 및 기업 고객의 복합적인 니즈를 한 번에 해결하는 최상의 ‘법률-금융 융합 서비스’를 선보이겠다”고 밝혔다.한편 대륜은 기업법무, 상속·증여 전담센터 등을 운영하고 있으며, 금융·증권 업계와의 파트너십을 지속적으로 확대해 송무를 넘어 고객의 자산과 권리를 종합적으로 보호하는 자문 그룹으로서의 입지를 더욱 다질 방침이다.정철욱 기자