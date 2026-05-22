최태원 SK그룹 회장, UNDP 총재 면담…“글로벌 개발협력에 민간 역할 확대”

글로벌 개발 협력에서 기업 역할 확대 논의

최태원 “사회적 가치 바탕 네트워크로 변화”

드 크루 “민간 기업과의 협력 반드시 필요”

이미지 확대 최태원(오른쪽) SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 22일 서울 중구 대한상의 회관에서 알렉산더 드 크루 유엔개발계획(UNDP) 총재를 만나 악수를 나누고 있다.

대한상의 제공

세줄 요약 최태원 회장, UNDP 총재와 개발협력 논의

사회적가치 페스타 참여 요청, 민간 협력 강조

AI·기후·거버넌스 등 기업 역할 확대 제안

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최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장은 22일 서울 중구 대한상의 회관에서 알렉산더 드 크루 신임 유엔개발계획(UNDP) 총재를 만나 글로벌 개발 협력에 있어 기업의 역할 확대에 관해 의견을 나눴다.UNDP는 UN 산하기관으로, 개발도상국의 경제·사회적 발전을 위한 프로젝트를 기획하고 관리하는 공식 집행기구다. 지난해 12월 취임한 알렉산더 드 크루 총재는 벨기에 총리를 역임한 인물로, 이번 만남은 드 크루 총재의 방한 일정에 맞춰 성사됐다.이날 면담에는 최 회장과 이형희 서울상의 부회장 겸 SK 부회장, 드 크루 총재와 앤 주프너 UNDP 서울정책센터 소장 등이 참석했다.최 회장은 이 자리에서 9월 대한상의가 개최하는‘제 3회 대한민국 사회적가치 페스타’에 UNDP의 참여와 관심을 요청했다. 사회적 가치 페스타는 기업, 정부, 국제기구, 시민사회 등이 함께 사회문제 해결과 지속가능한 성장을 모색하는 국내 최대 규모의 교류의 장이다.알렉산더 드 크루 총재는 UNDP의 전략 계획을 소개하며 “인공지능(AI)·디지털 전환, 기후 대응, 거버넌스, 지속가능금융 등 주요 분야에서 민간 기업과의 협력이 반드시 필요하다”며 “UNDP의 다양한 공공·민간 협력활동에 SK를 비롯한 한국 기업들이 보다 적극적으로 관심을 가져달라”고 말했다.최 회장은 “지역 소멸, 양극화, 기후위기 등 오늘날의 복합적인 글로벌 난제는 정부나 국제기구의 힘만으로는 해결하기 어렵다”며 “사회적 가치라는 공통 언어를 바탕으로 대한상의의 실행력과 UNDP의 글로벌 네트워크가 결합해 실질적인 변화를 만들어 가길 기대한다”고 밝혔다.곽소영 기자