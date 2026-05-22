유진그룹 계열 동양, 부천삼정 AI 허브센터 착공

국내 최초 AI 특화 데이터센터

이미지 확대 부천삼정 AI 허브센터 조감도. 유진그룹 제공

2026-05-22 B4면

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유진그룹 계열 동양은 경기 부천시 오정구 삼정동 일원에 추진하고 있는 ‘부천삼정 인공지능(AI) 허브센터’ 개발사업의 프로젝트 파이낸싱(PF) 절차를 마무리하고 지난 19일 착공에 들어갔다고 21일 밝혔다.부천삼정 AI 허브센터는 동양이 수년간 준비해 온 AI 인프라 플랫폼 구축의 첫 실행 사례로, 총 수전용량 9.8㎿, IT 로드(Load) 기준 7㎿ 규모의 AI 특화 데이터센터로 조성될 예정이다. 생성형 AI와 클라우드 서비스 확산으로 급증하는 고성능 연산 수요에 대응하기 위해 고집적 서버 환경과 안정적인 전력·냉방 인프라를 반영해 설계됐다. 특히 AI 서버 확대 추세에 맞춰 차세대 냉각방식인 액체냉각 시스템을 적용했다. 동양은 2028년 이후 본격적인 서비스 개시를 목표로 하고 있다. 동양이 사업 주체로 LG CNS 및 디씨플랫폼과의 파트너십을 기반으로 추진하며 시공은 DL건설이 맡는다.허백윤 기자