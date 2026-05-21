삼성전자, 업계 첫 6K 게이밍 모니터 출시

오디세이 G8, 초고해상도 지원
액션·슈팅·레이싱 게임에 최적화
삼성전자가 게이밍 모니터 업계 최초로 6K 초고해상도를 지원하는 ‘오디세이 G8’을 포함해 2026년형 오디세이 게이밍 모니터 신제품 4종을 출시한다고 20일 밝혔다.
32형 오디세이 G8(G80HS)은 게이밍 모니터 업계에서 처음으로 6K(6144×3456) 해상도를 지원한다. 듀얼 모드를 갖춰 6K·165㎐ 초고해상도 모드로는 화면 디테일이 중요한 액션 게임을, 3K·330㎐ 초고주사율 모드로는 화면 전환이 빠른 일인칭 슈팅 게임(FPS)이나 레이싱 게임에 최적화했다.
27형인 ‘오디세이 G8(G80HF)’은 5K (5120×2880) 해상도의 정밀한 화질과 최대 180Hz 주사율을 갖췄다. 두 제품 모두 엔비디아의 ‘지싱크 호환’ 인증과 AMD의 ‘프리싱크 프리미엄’을 지원해 고사양 게임에서도 부드러운 화면을 구현한다.
게임 콘텐츠에 최적화된 화질을 제공하는 ‘HDR10+ 게이밍’ 기술도 지원한다. 이 기술은 게임 장면과 프레임을 분석해 밝기와 색상, 명암비를 자동 조정하며 입체감을 높인다. 삼성전자는 유기발광다이오드(OLED) 패널을 탑재한 게이밍 모니터도 함께 출시한다. ‘오디세이 OLED G8(G80SH)’은 27·32형으로 출시되며 4K(3840×2160) 해상도와 최대 240㎐ 주사율을 지원한다. ‘QD-OLED 펜타 탠덤’ 기술이 적용돼 패널의 에너지 효율과 수명, 밝기가 대폭 향상됐다.
장진복 기자
2026-05-21 B2면
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