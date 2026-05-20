LG이노텍·카카오모빌리티, 자율주행 솔루션 공동 개발

양사 MOU… ‘피지컬 AI’ 공략 속도

이미지 확대 민죤(왼쪽부터) LG이노텍 CTO(상무), 오세진 CSO(전무), 김진규 카카오모빌리티 피지컬AI 부문장(부사장), 안규진 사업부문총괄 부사장이 20일 서울 강서구 마곡 소재 LG이노텍 본사에서 개최된 ‘자율주행 솔루션 개발 협력을 위한 양해각서(MOU)’ 체결식에서 기념촬영을 하고 있다.

양사 제공

세줄 요약 자율주행 솔루션 공동 개발 MOU 체결

센싱 모듈과 데이터 인프라 결합 추진

실주행 데이터 확보·시스템 고도화 계획

2026-05-21 B1면

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LG이노텍과 카카오모빌리티가 자율주행 솔루션 개발 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다.이번 협약에 따라 양사는 LG이노텍의 고정밀 센싱 기술과 카카오모빌리티의 자율주행 데이터 수집 인프라 및 소프트웨어 역량을 결합해 자율주행 솔루션 공동 개발에 나선다. 이번에 개발될 자율주행 솔루션은 카카오모빌리티 플랫폼 서비스에 최적화한 LG이노텍의 고성능 카메라∙레이더(Radar)∙라이다(LiDAR) 등 센싱 모듈과 카카오모빌리티의 소프트웨어가 적용될 예정이다.아울러 양사는 자율주행 기술 고도화의 핵심인 실주행 데이터를 효과적으로 확보하기 위한 연구 개발을 공동 진행한다. LG이노텍은 카카오모빌리티로부터 실주행 데이터를 제공받아 카메라∙레이더∙라이다 등 센싱 모듈의 성능과 완성도를 한층 높인다는 전략이다.카카오모빌리티는 자율주행 데이터의 수집부터 학습∙배포에 이르는 전 과정을 자동화한 ‘자율주행 데이터 통합 관리 시스템’에 LG이노텍의 센싱 기술을 적용할 예정이다. 글로벌 최고 수준의 광학 기술이 적용된 LG이노텍의 센싱 모듈을 통해 고품질 데이터를 수집해 해당 시스템을 고도화할 방침이다.문혁수 LG이노텍 사장은 “자율주행뿐 아니라 로봇∙드론 등 새로운 분야에서 고객 맞춤형 센싱 솔루션을 제공하며 피지컬 AI 센싱 분야 최고가 될 것”이라고 밝혔다. 류긍선 카카오모빌리티 대표는 “고품질 주행 데이터를 확보하고 E2E(End-to-End) 자율주행 핵심 기술 확보 및 내재화에 속도를 낼 것”이라고 강조했다.장진복 기자