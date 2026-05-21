던킨, 美 ‘양동이 커피’ 한국 상륙… 용량 1.4ℓ ‘압도적’[세계 속 K푸드]

세줄 요약 던킨, 1.4ℓ 자이언트 버킷 국내 출시

미국서 화제된 양동이 커피, 국내 도입

가성비·펀슈머 수요 겨냥한 대용량 음료

이미지 확대 스몰 사이즈 음료와 비교해 용량이 4배에 달하는 ‘자이언트 버킷’.

던킨 제공

2026-05-21 18면

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비알코리아가 운영하는 던킨이 본격적인 여름철을 앞두고 압도적인 크기를 자랑하는 초대형 음료 ‘자이언트 버킷’을 출시했다.자이언트 버킷은 던킨의 기존 스몰(S) 사이즈 음료와 비교해 용량이 약 4배에 달하는 1.4ℓ의 대용량 제품이다. 고물가 시대에 대용량·가성비 제품을 선호하는 소비 트렌드와 더불어, 독특한 외형에서 오는 시각적 즐거움을 추구하는 ‘펀슈머’(Fun-sumer)족의 취향을 반영해 기획했다는 게 던킨 측의 설명이다.대용량임에도 제품 상단에 튼튼한 손잡이를 부착해 휴대성을 높였으며, 캠핑·피크닉 등 본격적인 야외 활동 시즌에 간편하게 즐길 수 있도록 편의성을 더한 것이 특징이다.해당 제품은 지난 2월 미국 던킨에서 먼저 출시돼 현지 MZ세대 사이에서 ‘양동이 커피’(Bucket Coffee)라는 별칭으로 쇼트폼 플랫폼을 장악하는 등 화제를 모은 바 있다. 국내 소비자들 사이에서도 역직구 및 출시 요청이 이어지면서 던킨 측이 발 빠르게 국내 도입을 결정했다는 후문이다.메뉴는 2종으로 구성했다. 커피류인 ‘자이언트 버킷 아메리카노’(1만 900원)는 던킨의 대표 라인업인 던킨 에스프레소, 아이스 블렌드, 디카페인 블렌드 중 취향에 따라 원두를 선택할 수 있다. ‘자이언트 버킷 피치’(1만 500원)는 청량하고 달콤한 맛을 선호하는 이들을 위한 제품이다.﻿김지예 기자