농심, 고추장 더한 ‘신라면 로제’ 한일 입맛 동시 공략[세계 속 K푸드]

세줄 요약 신라면 40주년 맞아 로제 신제품 출시

고추장·토마토·크림 결합한 K로제 콘셉트

한국·일본 동시 출시, 해외 확장 예고

이미지 확대 신라면 로제

2026-05-21 16면

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글로벌 누적 판매량 20조원을 돌파하며 세계인의 입맛을 사로잡은 신라면이 40주년을 맞아 또 한 번 변신한다. 농심은 지난 18일 신라면의 매운맛과 고추장의 감칠맛을 조화시킨 ‘신라면 로제’를 한국과 일본 시장에 동시 출시했다.이번 신제품은 한국 대표 라면과 K소스의 핵심인 고추장을 결합해 글로벌 시장을 정조준한 전략 제품으로, 오는 6월부터는 해외 현지 생산과 수출을 통해 본격적인 글로벌 영토 확장에 나설 계획이다.신라면 로제는 토마토와 크림을 베이스로 하되 고추장을 더해 한국적으로 재해석한 ‘K로제’의 새로운 기준을 제시한다. 특히 면 표면에 홈을 판 ‘굴곡면’을 적용해 소스가 겉돌지 않게 했으며, 전자레인지 조리 방식으로 풍미와 편의성을 동시에 잡았다.이번 신제품 역시 소비자들 사이에서 유행한 모디슈머 레시피를 적극 반영했다는 점이 특징이다. 온라인에서 ‘신라면 툼바’ 못지않은 인기를 끌었던 로제 레시피를 정식 제품화한 것으로, 농심은 6월 중 봉지면도 추가로 선보여 소비자 선택권을 넓힐 예정이다.브랜드 경험을 강화하기 위한 오프라인 행보도 이어진다. 농심은 그동안 페루, 일본, 미국 등 해외 랜드마크에서 큰 호응을 얻었던 ‘신라면 분식’을 6월 서울 성수동에 오픈한다. K컬처의 중심지에서 MZ세대 소비자들에게 가장 한국적인 방식으로 신라면을 즐기는 경험을 선사하겠다는 복안이다.농심 관계자는 “신라면 로제만의 독창적인 풍미가 글로벌 시장에서 K푸드의 위상을 높일 것으로 확신한다”라고 전했다.김지예 기자