서울우유, 한 장에 단백질 한 끼… 슬라이스 ‘프로틴치즈’[세계 속 K푸드]

세줄 요약 단백질 식품 시장 급성장, 간식형 수요 확대

서울우유, 슬라이스 치즈형 ‘프로틴치즈’ 출시

한 팩 22g 단백질, 아미노산·칼슘 강화

이미지 확대 프로틴치즈

2026-05-21 16면

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여름철을 앞두고 건강 관리와 다이어트에 대한 관심이 높아지면서 국내 단백질 식품 시장이 폭발적인 성장세를 보이고 있다. 과거 근육 성장을 위한 ‘운동 보충제’에 국한됐던 단백질 섭취가 이제는 음료, 과자, 유제품 등 일상적인 간식으로 확대되는 추세다.실제 한국농수산식품유통공사(aT) 조사에 따르면, 국내 단백질 시장 규모는 2018년 813억원 수준에서 2024년 4500억원으로 5배 이상 급증했다. 업계에서는 올해 시장 규모가 8000억원대에 육박할 것으로 내다보고 있다.이러한 트렌드에 발맞춰 서울우유협동조합은 바쁜 현대인들이 언제 어디서나 맛있게 단백질을 보충할 수 있는 신제품 ‘프로틴치즈’를 선보였다.이번에 출시된 ‘프로틴치즈(90g)’는 영양 성분에 공을 들인 제품이다. 제품 한 팩당 단백질 함량이 22g에 달해, 성인 한 끼 권장 섭취량인 22~25g을 단 한 팩으로 해결할 수 있다. 여기에 단백질 합성을 돕는 필수 아미노산 9종과 근육 형성에 핵심적인 역할을 하는 BCAA(분지쇄아미노산) 3800mg, 뼈 건강을 위한 칼슘 600mg을 더해 고기능성을 갖췄다.맛의 밸런스도 잡았다. 고단백 제품 특유의 텁텁한 맛을 최소화하고, 서울우유만의 기술력으로 치즈 본연의 고소한 풍미를 극대화해 어린아이부터 노년층까지 거부감 없이 즐길 수 있도록 했다.주목할 점은 접근성과 형태다. 기존 편의점 채널의 고단백 치즈가 대부분 스트링치즈 형태였던 것과 달리, 슬라이스 치즈 형태로 출시된 고단백 제품은 이번 ‘프로틴치즈’가 업계 최초다. 서울우유는 편의점을 주력 판매처로 설정해 소비자들이 일상 속에서 손쉽게 제품을 구매할 수 있도록 했다.김지예 기자