18일간 파업 땐 ‘최대 100조’ 손실…1700여개 국내 협력사도 직격탄

MS 등 메모리 공급망 위기 우려

한은 “성장률 0.5%P 하락할 수도”

이미지 확대 삼성전자 노사의 20일 사후조정 결렬로 노조의 총파업이 가시화되면서 정부가 21년 만에 긴급조정권을 발동할 가능성이 커지고 있다. 사진은 이날 서울 삼성전자 서초사옥. 2026.5.20 연합뉴스

2026-05-21 2면

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20일 삼성전자 노조의 총파업 선언 이후 정부가 긴급 재협상을 주재하며 총력 대응에 나선 것은 이번 사태가 글로벌 인공지능(AI) 반도체 공급망과 국가 경제를 흔들 ‘시스템 리스크’로 번질 수 있다는 우려 때문인 것으로 풀이된다.정부와 업계가 가장 우려하는 부분은 생산라인 중단에 따른 피해 규모다. 반도체 공장은 24시간 멈추지 않고 돌아가는 초정밀 연속 공정 산업이다. 업계에서는 노조가 예고한 18일간의 총파업이 현실화할 경우 직접적인 생산 손실만 최대 30조원 이상 발생할 수 있다고 보고 있다. 노조 내부에서도 하루 영업이익 손실 규모를 약 1조원 수준으로 계산하는 것으로 알려졌다. 단순 계산만으로도 18조원 이상의 영업 공백이 발생할 수 있다는 의미다. 직간접 피해까지 포함하면 최대 100조원 규모 손실 가능성도 거론된다. 한국은행은 총파업이 현실화할 경우 올해 우리나라 경제성장률이 최대 0.5% 포인트 하락할 수 있다고 분석했다.특히 반도체 생산라인은 한번 멈추면 재가동 이후에도 정상화까지 수주가 걸릴 수 있다는 점이 치명적이다. 클린룸 내부의 항온·항습 환경과 파티클(미세입자) 상태를 다시 안정화하고 장비 재인증 및 수율 점검 과정을 거쳐야 하기 때문이다. 실제로 삼성전자 평택 공장에서는 2018년 단 28분 정전으로 약 500억원 규모의 손실이 발생한 바 있다. ﻿업계 관계자는 “설비가 멈추는 순간 ‘즉시 재가동’은 사실상 불가능하다”며 “항온·항습 상태가 한번 무너지면 이를 다시 정상화하는 데만 최소 2~3일이 걸릴 수 있다”고 말했다.글로벌 공급망 충격 우려도 커지고 있다. 삼성전자는 글로벌 D램 시장 점유율 약 33~38%를 차지하는 핵심 공급업체다. 마이크로소프트, 구글 등 글로벌 빅테크 기업들은 AI 데이터센터와 서버 운영에 삼성전자 메모리 공급망 의존도가 높다. 실제 AFP통신은 이날 “파업이 심각한 차질과 손실을 초래할 수 있다”고 보도했고, 로이터통신은 “노동자 4만 8000명이 (파업 참여로) 작업 현장을 이탈하는 상황은 글로벌 반도체 공급망을 교란할 가능성이 있다”고 평가했다.국내 협력사들의 불안감도 커지고 있다. 삼성전자 지속가능경영보고서에 따르면 2024년 기준 삼성전자 1차 협력사는 1061개, 2·3차 협력사는 693개에 달한다. 생산라인이 멈출 경우 1700여개에 이르는 소부장(소재·부품·장비) 생태계 전반이 직격탄을 맞을 수 있다는 의미다.이범수·장진복 기자