李 “노조 선 넘었다” 직격…삼성전자 노사 ‘끝장 담판’

총파업 전날 협상 불발… 파국 위기

노동장관이 직접 대화 중재 나서

이미지 확대 李 “이익 관철도 적당히” 이재명 대통령이 20일 청와대에서 국무회의 겸 제9차 비상경제점검회의를 주재하며 발언하고 있다. 이 대통령은 이날 삼성전자 노동조합을 겨냥해 “일부 노동자들이 이익을 관철하기 위해 노력하는 건 좋은데, 그것도 적정한 선이 있지 않나 싶다”고 말했다.

뉴스1

이미지 확대 성과급 제도화를 둘러싼 삼성전자 노사 간 임금 협상이 20일 오전 정부의 2차 사후조정에서도 접점을 찾지 못한 채 노동조합이 총파업에 들어가겠다고 예고한 가운데 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 정부세종청사 중앙노동위원회 협상장을 떠나며 굳은 표정을 짓고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 노사 협상 결렬에 따라 총파업을 강행하겠다고 밝힌 뒤 자리를 옮기고 있는 모습.

연합뉴스·뉴스1

세줄 요약 이재명 대통령, 삼성 노조 성과급 요구 직격 비판

사후조정 결렬 뒤 총파업 위기, 정부 직접 중재

노사, 파업 하루 전 끝장 담판 재개

2026-05-21 1면

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이재명 대통령은 20일 삼성전자 노조를 향해 “지금 일부 노동조합이 단결권, 단체행동권 통해서 단체교섭을 하고 자신들의 이익을 관철하기 위해 노력하는 건 좋은데 그것도 적정한 선이 있지 않나 싶다”며 강하게 비판했다.삼성전자 노사 간에 두 차례의 사후조정까지 결렬되며 총파업 위기에 봉착한 상황에서 노조 측의 지나친 요구 및 강경한 입장 고수를 겨냥한 메시지로 해석된다. 곧바로 김영훈 고용노동부 장관이 직접 중재에 나서면서 삼성전자 노사는 파업 하루 전에 ‘끝장 담판’을 재개했다.이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의 겸 비상경제점검회의를 주재하고 “지금 일부 노동조합이 단결권·단체행동권을 통해 단체교섭을 하면서 자신들의 이익을 관철하기 위해 노력하는 것은 좋은데, 거기에도 적정한 선이 있지 않나”라고 말했다.이어 “투자자들의 경우 위험과 손실을 부담했으니 당연히 이익을 나눠 갖는 권한을 갖는다. 영업이익을 배분받는 건 투자자와 주주”라며 “투자자도 세금을 떼고 배당받지 않나. 저로서는 이해가 되지 않는다” 고 말했다. 투자 비용이나 세금을 지출하기 전인 영업이익의 일정 부분을 성과급으로 달라는 노조의 요구 사항이 지나치다고 지적한 것으로 보인다.또 이 대통령은 “노동 3권에도 연대와 책임이라는 아주 중요한 원리가 작동한다”며 “노동 3권은 사회적 약자인 노동자를 보호하기 위한 것이지 몇몇 사람만의 이익을 위해 집단으로 뭔가를 관철해 내도록 무력을 준 게 아니다”라고 설명했다. 노동권에 대해서는 기본적으로 존중하나 국가 경제 및 공동체를 위한 ‘현실적 가치’도 놓칠 수 없음을 언급한 셈이다.해당 발언 이후 2시간도 지나지 않아 김 장관이 직접 중재에 나섰고, 이날 오전 2차 사후조정 결렬을 선언했던 노사 양측은 약 5시간 만인 오후 4시에 다시 수원 경기고용노동청에 마련된 협상 테이블에 앉았다. 총파업이 현실화할 경우 최대 100조원 규모의 경제적 손실 가능성까지 거론되는 등 한국 경제 전반에 상당한 충격이 불가피하다는 우려 속에 노사와 정부 모두 ‘파국만은 막아야 한다’는 공감대가 있었던 셈이다. 이날 막판 교섭은 중앙노동위원회가 개입하지 않는 자율 교섭으로 노동부 장관은 조정안 또는 중재안을 제안할 수 없다.앞서 노사는 지난 18일부터 이날 오전까지 사흘에 걸쳐 중노위 2차 사후조정을 벌였지만 합의에 이르지 못했다. 그동안 첨예하게 대립했던 연봉의 50% 수준인 성과급 상한 폐지 여부와 제도화 방안 등에 대해서는 상당 부분 의견 접근을 이뤘지만, 막판 핵심 쟁점으로 떠오른 성과급 재원의 부문·사업부별 배분 비율 문제에서 끝내 입장 차를 좁히지 못한 것으로 전해졌다.노조는 성과급 재원의 70%를 반도체(DS) 부문 전체에 균등 배분하고, 나머지 30%만 사업부별 실적에 따라 차등 지급하자고 요구한 것으로 알려졌다. 이 경우 DS 부문 가운데 적자인 비(非)메모리 사업부 소속 임직원들도 연간 수억원대 성과급을 받을 수 있다. 사측은 입장문에서 “막판까지 합의가 이뤄지지 못한 것은 노동조합의 과도한 요구를 그대로 수용할 경우 회사 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있기 때문”이라고 밝혔다.사후조정 과정에서 중앙위는 조정안을 제시했고 노조는 이를 수용했지만, 사측이 끝내 명확한 입장 표명을 유보하면서 협상은 오전 11시 40분쯤 최종 결렬됐다. 이에 노조가 예정대로 21일 총파업에 돌입하겠다고 선언하면서 긴장감은 극도로 고조됐다. 다만 노사 양측이 모두 대화 의지는 있다고 강조했고, 이런 배경 속에 마지막 협상 테이블이 마련된 것으로 보인다.서울 장진복·김진아·세종 김우진 기자