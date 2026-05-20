‘극적 타결’ 삼성전자, “다신 이런 일 없도록 성숙한 노사관계 구축”

노사 잠정 협의 직후 삼성전자 공식 입장문

“기업 본연의 역할로 국가 경제 기여하겠다”

이미지 확대 손 맞잡은 노사정 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 김영환 고용노동부 장관과 손을 맞잡고 있다. 2026.5.20 [공동취재]

연합뉴스

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삼성전자가 노조의 총파업 직전 잠정 합의에 성공한 데 대해 “다시는 이런 일이 없도록 하겠다”며 대국민 메시지를 내놨다.삼성전자는 20일 노사가 경기 수원 경기고용노동청에서 잠정 합의안에 서명한 직후 입장문을 통해 “뒤늦게나마 합의에 이르게 된 것은 국민과 주주, 고객 여러분의 성원, 정부의 헌신적인 조정, 그리고 묵묵히 자리를 지켜주신 임직원들이 있었기 때문”이라고 밝혔다.이어 그간 심려를 끼친 데 사죄한 삼성전자는 “다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠다”며 “기업 본연의 역할과 책임을 다함으로써 국가 경제에 더욱 기여하도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.앞서 삼성전자 노사는 지난 18~20일 중앙노동위원회 주재로 진행된 두 차례의 사후조정에도 이견을 좁히지 못했으나 이날 오후 김영훈 고용노동부 장관 주재로 재개한 교섭에서 잠정 합의안을 도출했다. 잠정 합의안에 대한 찬반 투표는 22일 오후 2시부터 27일 오전 10시까지 진행된다.곽소영 기자