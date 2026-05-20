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[속보] 삼성전자 노조 “사측 거부로 조정 종료…내일 총파업”

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신진호 기자
신진호 기자
수정 2026-05-20 11:36
입력 2026-05-20 11:35
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취재진 질문 받는 최승호 노조위원장
취재진 질문 받는 최승호 노조위원장 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고시점을 하루 앞둔 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 3차 사후조정 회의에 참석한 뒤 회의장을 나가고 있다. 2026.5.20 [공동취재] 연합뉴스


신진호 기자
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