경제 기업·산업 [속보] 삼성전자 노조 “사측 거부로 조정 종료…내일 총파업” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/05/20/20260520500093 URL 복사 댓글 0 신진호 기자 수정 2026-05-20 11:36 입력 2026-05-20 11:35 이미지 확대 취재진 질문 받는 최승호 노조위원장 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고시점을 하루 앞둔 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 3차 사후조정 회의에 참석한 뒤 회의장을 나가고 있다. 2026.5.20 [공동취재] 연합뉴스 신진호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 반포대교 투신 시도 관련 교통통제는 언제 해제되었는가? 새벽 3시 45분경 새벽 4시 30분경