23㎏ 냉장고 번쩍 든 아틀라스… 현대차, 美 공장 투입 초읽기

휴머노이드 로봇 영상 공개

이미지 확대 보스턴다이내믹스가 18일(현지시간) 유튜브를 통해 공개한 영상에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 23㎏의 냉장고를 들어 올린 다음(왼쪽) 균형을 유지하며 테이블까지 이동하고(가운데) 냉장고를 테이블 위에 내려놓는 작업(오른쪽)을 차례대로 펼치고 있다.

보스턴다이내믹스 유튜브 영상 캡처

세줄 요약 아틀라스, 23㎏ 냉장고 운반 능력 공개

공중제비·360도 회전 훈련으로 전신 제어 입증

현대차그룹, 미국 공장 대규모 투입 계획 발표

2026-05-20 B3면

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현대자동차그룹의 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스가 18일(현지시간) 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 냉장고 운반 영상을 공개했다. 가장 구현이 어렵다는 손끝 제어를 넘어 스스로 전신을 제어하며 외부 물체를 다루는 능력을 갖췄음을 보여준 것으로, 아틀라스의 생산 현장 투입 준비가 끝났음을 시사한 것으로 보인다.보스턴다이내믹스가 이날 공개한 영상에서 아틀라스는 무릎을 반쯤 굽힌 뒤 양팔을 사용해 23㎏에 달하는 소형 냉장고를 들어 올렸다. 이어 냉장고를 든 상태에서 균형을 유지하며 뒤쪽에 있는 테이블까지 이동했다. 이후 상체만 180도로 회전해 냉장고를 테이블 위에 조심스럽게 내려놓았다.보스턴다이내믹스는 “연구실 수준을 넘어 변수가 많은 산업 현장에서도 작업을 수행하는 단계로 진입했다”고 밝혔다. 크기와 무게가 일정하지 않은 물체를 들어 올린 상태에서도 균형 잡힌 자세를 유지하는 고도화된 전신 제어 기술을 장착했다는 의미다. 보스턴다이내믹스는 아틀라스가 대규모 시뮬레이션 기반 강화학습을 통해 빠르게 동작을 학습했고 최대 45㎏의 냉장고도 운반하는 데 성공했다고 전했다.보스턴다이내믹스는 이날 아틀라스가 냉장고 운반 작업에 성공하기 위해 진행한 훈련 영상도 공개했다. 아틀라스는 한 발을 들어 올린 채 360도로 회전하고, 공중제비를 돌았다. 상·하체를 분리해 각각 제어하는 동작은 관절 간 상호 간섭을 최소화하면서도 운동 연속성을 유지해야 한다.여타 경쟁 휴머노이드들이 아직 정형화된 상자를 평평한 바닥에서 옮기는 수준이라면 아틀라스는 전신 관절 전체를 하나의 유기적 신경망으로 통제해, 비정형 물체를 집어 올려도 온몸으로 체중을 분산하며 균형을 유지할 수 있다는 것이다. 여기에 관절을 360도 회전시키는 설계까지 가미돼, 좁은 공장 라인에서 상체만 회전시켜 작업을 완수하는 효율성을 보여준다.현대차그룹은 이날 미국 보스턴에서 해외 기관투자자 기업설명회(IR)를 열고 아틀라스를 현대차·기아의 미국 내 자동차 생산 현장에 2만 5000대 이상 도입하겠다고 밝혔다. 현대차그룹이 2028년까지 구축할 연간 3만대 규모의 로봇 생산 플랫폼 생산량 대부분이 그룹 내부 수요로 소화되는 셈이다.현대차그룹은 2028년 미국 조지아주 ‘메타플랜트 아메리카’(HMGMA) 공장 생산 라인에 아틀라스를 본격 투입하고, 2029년에는 같은 주의 기아 공장 등으로 확장한다는 구상이다. 이와 함께 휴머노이드의 관절 역할을 하는 구동 장치 액추에이터 생산시설(연 생산능력 35만개 이상)을 미국에 구축해 2028년부터 가동할 계획이다.이에 따라 기업가치가 30조원에 달할 것으로 추정되는 보스턴다이내믹스의 상장 작업이 구체화한 것 아니냐는 전망도 나왔다. 이에 대해 송호성 기아 사장은 앞서 다른 기업설명회에서 “아직 기업공개(IPO) 시점이나 외부 자금 조달 추진 여부도 결정하지 않았다”며 “상장 시점을 언급하기엔 다소 이른 시점”이라고 전했다.하종훈 기자