아틀라스, 23㎏ 냉장고 번쩍 들고 운반…산업현장 투입 준비 완료

보스턴다이내믹스 영상 공개

“강화 및 전신제어 기술 발전”

이미지 확대 보스턴다이내믹스가 18일(현지시간) 자사 유튜브 채널에 공개한 영상에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 소형 냉장고를 테이블 위로 통째로 옮기고 있다.

보스턴다이내믹스 유튜브 영상 캡처

이미지 확대 보스턴다이내믹스가 18일(현지시간) 자사 유튜브 채널에서 공개한 ‘아틀라스’가 냉장고를 테이블 위로 옮기는 모습.

보스턴다이내믹스 유튜브 캡처

세줄 요약 아틀라스, 23㎏ 냉장고 운반 시연 공개

전신 제어·균형 유지 능력 입증

산업 현장 투입 가능성 부각

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현대자동차그룹의 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스가 18일(현지시간) 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 냉장고를 통째로 들어 올려 전달하는 영상을 공개했다. 아틀라스가 스스로 전신을 제어하며 외부 물체를 다룰 수 있다는 것을 보여준 것으로, 손끝 제어를 넘어 전신 제어 능력까지 입증해 현대차그룹이 공언한 아틀라스의 생산 현장 투입이 멀지 않았음을 보여주고 있다는 분석이 나온다.보스턴다이내믹스가 이날 공개한 영상을 살펴보면 아틀라스는 무릎을 반쯤 굽힌 뒤 양팔을 사용해 23㎏에 달하는 소형 냉장고를 안정적으로 들어 올린다. 이어 냉장고를 든 상태에서도 균형을 유지하며 뒤쪽에 위치한 테이블까지 이동한다. 아틀라스는 이후 상체만 180도로 회전해 냉장고를 테이블 위에 조심스럽게 내려놓았다. 보스턴다이내믹스 개발자가 냉장고 문을 열어 음료 캔을 꺼내서 마시는 장면으로 마무리된다.이는 강화학습과 전신 제어 기술의 발전을 보여주는 사례로, 아틀라스가 연구실 수준을 넘어 변수가 많은 산업 현장에서도 작업을 수행하는 단계로 진입한 것을 보여준다. 크기와 무게가 일정하지 않은 물체를 들어 올린 상태에서도 균형 잡힌 자세를 유지할 수 있는 것은 아틀라스가 고도화된 전신 제어 기술을 갖췄다는 방증이다. 또 아틀라스는 외부 물체 질량이나 무게중심 등의 정보가 사전에 완전히 주어지지 않는 상황에서 센서 기반의 상태 추정을 통해 불확실성을 보정하는 능력도 갖춰 산업 현장에서도 높은 수준의 작업 수행이 가능하다.보스턴다이내믹스는 아틀라스가 대규모 시뮬레이션 기반 강화학습을 통해 빠르게 동작을 학습했고, 몇 주 만에 실제 환경에서 이를 구현했다고 밝혔다. 이런 시뮬레이션에 기반해 아틀라스는 최대 45㎏의 냉장고까지도 운반하는 데 성공했다는 것이다.보스턴다이내믹스는 이날 아틀라스 개발형 모델이 냉장고 운반 작업에 성공하기 위해 어떤 훈련을 진행했는지를 보여주는 영상도 공개했다. 아틀라스 개발형 모델은 영상에서 한 발을 들어 올린 채 360도로 회전하고, 공중제비를 돌았다. 상·하체를 분리해 각각 제어하는 동작은 관절 간 상호 간섭을 최소화하면서도 운동 연속성을 유지해야 한다.현대차그룹은 미래 휴머노이드 기술 개발 가속화를 위해 구글 딥마인드와 협업하고 있다.하종훈 기자