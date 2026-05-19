삼성 ‘마이크로 RGB TV’ 해외서 5점 만점

英·美 소비자에 ‘추천 제품’ 선정

독보적 색 재현력·밝기 잇단 호평

이미지 확대 마이크로 RGB(빨강·초록·파랑) TV

세줄 요약 영국·미국 IT 매체, 삼성 TV 만점 평가

트러스티드·엑스퍼트 리뷰 강력 추천 선정

테크아리스, 홈시어터용 에디터스 초이스

2026-05-19 B4면

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삼성전자는 2026년형 마이크로 RGB(빨강·초록·파랑) TV가 영국과 미국의 주요 정보기술(IT) 매체들로부터 연이어 호평을 받았다고 18일 밝혔다.영국 IT 전문 매체 트러스티드 리뷰는 삼성전자 마이크로 RGB TV에 5점 만점을 부여하고 ‘강력 추천(Highly Recommended)’ 제품으로 선정했다.이 매체는 “독보적인 색 재현력과 뛰어난 밝기를 자랑한다”며 “고명암대비(HDR) 테스트를 통과한 정확한 필름메이커 모드의 성능이 뛰어나다”고 호평했다. 영국 IT 전문 매체 엑스퍼트 리뷰 역시 해당 제품에 5점 만점을 부여하고 ‘베스트 바이(Best Buy)’ 제품으로 선정했다.미국의 IT 매체 테크아리스는 삼성전자 마이크로 RGB TV를 ‘2026 에디터스 초이스(EDITOR’S CHOICE)’로 선정하며 “홈시어터 경험을 극대화하며 색과 성능을 중시하는 소비자에게 추천할 제품”이라고 평가했다.삼성전자 2026년형 마이크로RGB TV ‘R95H’ 모델은 AI 프로세서 ‘마이크로 RGB AI 프로’가 탑재돼 각 장면을 실시간으로 분석하고 색상 톤을 분류해 생생한 화질을 제공한다.장진복 기자