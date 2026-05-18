SM그룹 대한해운, 1분기 영업이익 744억원…전년 동기 대비 16% 증가

“전용선 중심 안정적 사업 구조…부문별 호조 영향”

이미지 확대 대한해운 벌크선 에스엠 드래곤(SM DRAGON)호. SM그룹 제공

세줄 요약 1분기 매출 2778억원, 영업이익 744억원 기록

전년 대비 매출 감소, 영업이익은 16% 증가

LNG선·벌크선·탱커선 고른 호조로 수익성 개선

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SM그룹의 해운부문 계열사 대한해운은 올해 1분기 연결 기준 매출액 2778억원, 영업이익 744억원을 기록했다고 18일 밝혔다.대한해운에 따르면 지난해 같은 기간보다 매출액(3305억원)은 16% 줄었지만 영업이익(639억원)은 16% 늘었고, 시장 전망치였던 548억원도 36% 뛰어넘었다. 직전인 지난해 4분기와 비교해도 매출액(2963억원)은 6% 줄어든 반면 영업이익(509억원)은 46% 증가했다.지난해 주택사업 분양이 완료됐고 최근 중동전쟁에 따른 시황 변동성 확대로 매출액이 다소 조정됐지만 전용선 중심의 안정적인 사업 구조와 세부 사업 부문별 호조로 영업이익이 뚜렷하게 오름세를 띠게 됐다고 대한해운은 설명했다.특히 액화천연가스(LNG)선 사업이 1분기 매출액 940억원, 영업이익 415억원으로 실적 개선을 주도했다. 이는 지난해 같은 기간 대비 각각 12%와 74% 증가한 것으로, LNG 선단의 운항 효율성이 좋아지면서 매출이 확대되고 전반적인 원가 구조 개선에 효과적이었다는 평가다.벌크선 사업은 전용선 영업을 바탕으로 탄탄한 수익을 유지했다. 특히 중동발 리스크에 선제적으로 대응하기 위해 부정기 단기용선을 축소한 결과 매출액이 1294억원으로 직전 분기보다는 15% 감소했지만 영업이익은 오히려 2% 늘어난 것으로 알려졌다.탱커선 사업도 시황 하락기에 낮은 용선료로 선박을 확보해둔 전략이 수익 구조를 키웠다. 최근 탱커 시황 상승과 맞물려 높은 운임수익을 확보함에 따라 직전분기 대비 99% 증가한 영업이익 57억원을 달성했다.대한해운 관계자는 “통상 장기계약 형태로 이뤄지는 전용선 사업을 중심으로 급변하는 글로벌 해운시장에서 리스크의 영향을 최소화하고 수익을 높이는 데 주력하고 있다”며 “오랜 시간 축적해온 사업 노하우와 위기관리능력으로 최상의 운송 서비스를 제공해 지속가능한 성장의 기반을 다져 나가겠다”고 말했다.허백윤 기자