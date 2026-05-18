‘홍콩반점’도 몽골 상륙…K짜장·짬뽕으로 홀린다

세줄 요약 울란바토르 홍콩반점 1호점 개점

오픈 직후 고객 몰리며 주문 급증

현지 방송 취재, 2호점도 추진

이미지 확대 백종원의 더본코리아가 지난 9일 몽골 수도 울란바토르에 ‘홍콩반점’ 1호점을 오픈했다. 더본코리아 제공

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백종원 대표의 더본코리아가 지난 9일 몽골 수도 울란바토르에 ‘홍콩반점’ 1호점을 오픈했다.18일 더본코리아는 2023년 ‘새마을식당’ 몽골 진출 이후 현재 5개점까지 확대한 운영 경험과 몽골 현지에서 짜장면, 짬뽕 등 ‘한국식 중화요리’에 대한 관심이 높아지고 있다고 설명했다.1호점은 오픈 직후 고객 방문이 집중되며 초기 주문량이 급증하고 있다. 고객이 한꺼번에 몰려 운영 안정화와 고객 서비스 품질 확보를 위해 한시적으로 제한 운영을 진행하기도 했다.오픈 다음 날인 10일에는 매출이 전일 대비 약 2배 수준 증가했다. 오픈 현장에는 몽골 현지 방송 매체들이 직접 매장을 방문해 취재를 진행하는 등 현지 미디어의 높은 관심도 이어졌다.울란바토르는 몽골 전체 인구 약 350만명 중 70% 이상인 250만명이 거주하는 최대 소비 상권으로, 최근 한류 콘텐츠 확산 영향으로 K식문화에 관한 관심이 빠르게 퍼지고 있다.현지 방송에서는 홍콩반점을 최초의 한국식 중화요리 프랜차이즈로 소개하며 짜장면과 짬뽕 등 한국식 중화요리에 대해 집중 조명하기도 했다. 더본코리아는 올해 하반기에 홍콩반점 2호점 출점도 추진하고 있다.문경근 기자