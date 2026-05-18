LG전자, 구독 서비스 최고급 라인까지 확대

‘SKS’·‘LG 시그니처’ 밀착 관리

이미지 확대 LG 시그니처

세줄 요약 SKS·LG 시그니처 전용 구독 서비스 확대

오프라인 맞춤 상담과 정기 관리 지원

무상 교체·분해 세척 등 특화 케어 제공

2026-05-18 B3면

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LG전자가 가전 구독 서비스를 자사 최고급 라인업까지 확대한다.LG전자는 초프리미엄 빌트인 브랜드 ‘SKS’와 ‘LG 시그니처’ 전용 구독 서비스를 시작한다고 17일 밝혔다. 상담부터 배송, 정기 관리, 사후 서비스(AS)까지 전 과정을 밀착 관리한다.구독 대상은 컬럼형 냉장고, 인덕션 등 SKS 9종과 워시콤보, 와인셀러 등 LG 시그니처 5종이다. 구독 신청은 온라인 대신 LG 베스트샵 등 오프라인 매장에서 맞춤형 대면 상담을 통해 할 수 있다.LG전자는 해당 서비스의 전담 인력과 관리의 전문성을 대폭 높였다고 설명했다. 가전의 구조와 인공지능(AI) 기능까지 숙지한 ‘전문 서비스 엔지니어’가 정기 방문해 청소와 성능 점검을 원스톱으로 처리한다. 배송과 시공도 경험이 풍부한 최상위 전문가들이 전담한다.오래 써도 새것 같은 상태를 유지할 수 있도록 돕는 특화 케어도 강점이다. 냉장고와 인덕션은 구독 3년 차 이후 도어 패널과 상판을 무상 교체해 준다. 오븐은 3·6년 차에 기기를 완전 분해해 기름때를 세척해 준다. 워시콤보 세탁기는 4년 차에 세탁조를 뜯어내 내부 먼지와 세제 찌꺼기를 청소해 준다.구독 기간은 3년부터 6년까지 선택할 수 있고, 월 구독료는 제품과 옵션에 따라 다르다. 이성진 LG전자 구독영업담당은 “이번 SKS와 LG 시그니처 구독은 고객의 일상을 편리하고 품격 있게 만드는 솔루션”이라며 “고급스러운 공간 경험과 차별화된 전문 케어를 동시에 누릴 수 있을 것”이라고 전했다.민나리 기자