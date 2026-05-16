경제 기업·산업 [속보]이재용 “내부 문제로 심려 끼쳐…국민께 머리 숙여 사죄” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/05/16/20260516500038 URL 복사 댓글 0 민나리 기자 수정 2026-05-16 14:31 입력 2026-05-16 14:31 이미지 확대 이재용 삼성전자 회장이 23일 서울 소공동 롯데호텔에서 한국경제인협회와 브라질 수출투자진흥청(아펙스브라질)이 공동 개최한 ‘한-브라질 비즈니스 포럼’ 행사장에 들어가고 있다. 연합뉴스 민나리 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에 나온 특정 사건이나 사실이 명시되어 있나요? O X