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[속보]이재용 “내부 문제로 심려 끼쳐…국민께 머리 숙여 사죄”

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민나리 기자
민나리 기자
수정 2026-05-16 14:31
입력 2026-05-16 14:31
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이재용 삼성전자 회장이 23일 서울 소공동 롯데호텔에서 한국경제인협회와 브라질 수출투자진흥청(아펙스브라질)이 공동 개최한 ‘한-브라질 비즈니스 포럼’ 행사장에 들어가고 있다. 연합뉴스
이재용 삼성전자 회장이 23일 서울 소공동 롯데호텔에서 한국경제인협회와 브라질 수출투자진흥청(아펙스브라질)이 공동 개최한 ‘한-브라질 비즈니스 포럼’ 행사장에 들어가고 있다. 연합뉴스


민나리 기자
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