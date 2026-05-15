SK, 전략회의·이천포럼 통합한 ‘뉴 이천포럼’ 내달 개최

이미지 확대 ‘트랜스 퍼시픽 다이얼로그’ 환영사하는 최태원 회장 최태원 SK 회장 겸 최종현학술원 이사장이 지난 2월 20일과 21일(현지시간) 양일간 미국 워싱턴DC 샐러맨더 호텔에서 ‘트랜스 퍼시픽 다이얼로그 2026’ 행사를 열고 환영사를 하고 있다. SK 수펙스추구협의회 제공

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SK그룹이 매년 별도로 열던 상반기 전략회의와 지식경영 플랫폼 ‘이천포럼’을 전격 통합한다. 변화하는 산업 환경에 맞춰 경영진과 구성원 간 소통을 강화하고, 그룹의 핵심 전략인 인공지능(AI) 사업 추진에 속도를 내겠다는 취지다.15일 업계에 따르면 SK그룹은 내달 11일부터 13일까지 사흘간 경기 이천 SKMS연구소에서 ‘뉴(New) 이천포럼’을 개최한다. 그간 6월(경영전략회의)과 8월(이천포럼)로 나뉘어 열리던 두 행사를 하나로 합친 형태로, 논의의 장을 일원화해 그룹 전략의 실행력을 극대화한다는 방침이다.올해 포럼의 핵심 화두는 ‘AI 가속화’다. 최태원 SK그룹 회장을 비롯해 SK이노베이션, SK텔레콤, SK하이닉스 등 주요 계열사 최고경영자(CEO)들이 대거 집결한다. 이들은 AI 산업 주도권 확보를 위한 구체적인 실천 방안과 계열사 간 시너지 창출 전략을 집중적으로 논의할 전망이다.SK그룹은 향후 매년 6월 ‘뉴 이천포럼’을 정례화해 운영할 계획이다.민나리 기자