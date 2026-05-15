삼성 사장단 “반도체 24시간 가동, 파업 안 돼… 국민·주주·정부에 사과”

세줄 요약 사장단, 사과문 한 시간 만에 전격 수정

반도체 24시간 가동 특성, 파업 불가 명시

사과 대상 국민·주주·정부로 확대

이미지 확대 삼성전자, 1분기 영업이익 최대실적 기록 삼성전자가 올해 1분기 영업이익이 57조2천328억원으로 지난해 동기보다 756.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시한 30일 서울 삼성전자 서초사옥에 삼성기가 펄럭이고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자 사장단이 15일 발표한 대국민 사과문을 불과 한 시간여 만에 전격 수정하며 ‘반도체 파업 불가’ 입장을 분명히 했다. 단순히 노사 갈등에 대한 유감을 표했던 초안과 달리, 수정본에는 24시간 가동되어야 하는 반도체 공정의 특수성을 명문화하며 노조의 쟁의행위가 불러올 경영 위기를 정면으로 강조했다.가장 눈에 띄는 변화는 파업이 있어서는 안 되는 이유를 구체적으로 적시했다는 점이다. 사장단은 “반도체는 다른 산업과 달리 24시간 쉼 없이 공정이 돌아가야 하는 장치 산업이므로 결코 파업이 있어서는 안 된다”는 문구를 새롭게 삽입했다. 이는 라인 중단 시 막대한 피해가 불가피한 반도체 사업의 본질을 들어 노조의 쟁의행위에 대한 강한 우려를 표명한 것이다. 아울러 “고객과의 약속을 지키지 못하면 신뢰 자산을 완전히 잃게 된다”는 내용을 추가해 파업 강행이 글로벌 고객사와의 관계 파탄으로 이어질 수 있다는 점을 분명히 했다.사과와 책임의 대상도 한층 구체화됐다. 사장단은 사과 대상을 기존 “국민들과 정부”에서 “국민들과 주주, 그리고 정부”로 확대하며 ‘주주’를 정부보다 앞세워 배치했다. 총파업 예고로 인한 경영 불확실성과 주가 하락 우려에 대해 투자자들에게 직접적인 책임감을 표명한 것으로, 노사 갈등을 단순한 사회적 이슈를 넘어 주주 가치를 훼손하는 중대한 경영 리스크로 규정하겠다는 의지로 풀이된다.내용 면에서도 단순한 호소보다는 실무적인 위기 극복을 강조하는 방향으로 변화했다. 초안이 ‘지혜를 모으겠다’는 포괄적인 서술에 그쳤다면, 수정본은 “노사가 화합해 사업 경쟁력을 확보해야 할 때”라며 화합의 목적이 기술 혁신과 과감한 투자에 있음을 확실히 했다. 이는 노조의 보상 요구에 앞서 기업의 경쟁력 회복이 최우선이라는 점을 강조한 행보로 분석된다.업계에서는 사과문이 이례적으로 빠르게 수정된 배경에 주목하고 있다. 오후 2시쯤 사장단이 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장을 직접 만나기 위해 평택캠퍼스로 향했다는 소식이 전해진 직후 보강된 사과문이 배포됐기 때문이다. 경영진이 현장에서 노조 위원장을 대면하기 직전, “조건 없는 대화”를 제안하면서도 “파업만은 안 된다”는 명확한 원칙을 세워 기선제압에 나선 전략적 행보로 해석된다.민나리 기자