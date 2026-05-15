[속보]삼성 사장단, 평택으로 ‘직접 등판’…최승호 위원장과 전격 면담 시도

이미지 확대 삼성전자 노사가 12일 정부의 중재 하에 마지막 사후조정에 들어갔다. 사진은 이날 서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습. 2026.5.12 이지훈 기자

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삼성전자 사장단이 15일 오후 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장을 직접 만나기 위해 평택캠퍼스로 향하는 것으로 알려졌다.업계에 따르면 삼성전자 사장단은 이날 오후 최 위원장과의 면담을 위해 평택으로 출발했으며, 최 위원장 측도 사장단의 방문 사실을 인지하고 있는 것으로 전해졌다. 사측이 사장단급 인사를 노조 위원장에게 직접 보내는 것은 이번이 처음이다.앞서 삼성전자는 이날 오후 1시 35분경 전영현 부회장과 노태문 사장 등 사장단 일동 명의의 대국민 사과문을 발표하고, 노사 문제로 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과하며 조건 없는 대화를 제안한 바 있다.사장단이 대국민 사과문 발표 직후 노조 위원장을 직접 찾아가기로 함에 따라, 21일로 예정된 총파업을 앞두고 노사 간 극적인 대화의 물꼬가 트일지 주목된다.민나리 기자