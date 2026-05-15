유류할증료 폭등에…항공 이어 여행업계도 비상

LCC들 항공편 감축·무급휴직

여행사 여파…예약 둔화 ‘긴장’

이미지 확대 14일 오후 인천국제공항 활주로에서 항공기가 이륙하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 징검다리 연휴 기간인 1일 인천국제공항 입국장에서 승객들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

세줄 요약 중동 전쟁 장기화로 고유가·고환율 악재 확대

항공사 국제선 감편과 무급휴직 등 비상경영

여행사 예약 취소·수요 위축으로 실적 악화

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중동 전쟁에 따른 고유가와 고환율 국면이 장기화하면서 항공업계에 이어 여행업계도 직격탄을 맞았다. 항공사들이 항공편 감축과 무급휴직에 나서면서 일부 여행사들은 비상 경영에 돌입했다.15일 여행업계에 따르면 한국여행업협회(KATA)는 회원사 피해 파악에 착수했다. 저비용항공사(LCC)들의 감편과 유류할증료 급등으로 여행사 타격이 가시화하면서 정부에 지원 대책을 건의하기 위해서다.KATA는 공지를 통해 “최근 중동 전쟁 장기화로 인해 국제정세의 불확실성이 증대되고 있으며 고유가, 고환율 악재로 인한 항공 노선 조정, 예약취소, 여행심리 위축 등으로 여행업계의 경영난이 가중되고 있는 상황”이라며 “실효성 있는 지원대책(금융지원·세제 혜택·고용유지 지원 등)을 정부 부처에 건의하고자 정확한 피해 규모 파악과 정책적 근거 마련을 위해 여행업계 현황을 파악하고자 한다”고 밝혔다.항공업계는 이미 비상경영 체제다. 제주항공은 5~6월 국제선 왕복 187편을, 진에어는 푸꾸옥·괌 노선을 중심으로 176편을 감편했다. 이란 전쟁 이후 국내 LCC 업계에서 축소된 국제선 운항 편수는 왕복 약 1000편에 달한다.무급휴직도 잇따르고 있다. 티웨이항공은 지난달부터 5~6월 두 달간 객실 승무원을 대상으로 무급휴직을 시행 중이다. 제주항공도 지난 8일부터 객실 승무원을 대상으로 6월 한 달간 무급휴직 신청을 받고 있다. 에어로케이 역시 전 직원을 대상으로 5월 한 달간 무급휴직 신청을 받았다. 진에어는 올 상반기 채용한 신입 승무원 100명 중 50명의 입사일을 9월 말~10월 초로 연기했다.항공 감편은 여행사들의 실적 악화로 고스란히 이어지고 있다. 여행 상품을 만들어도 항공 일정 취소로 판매할 수 없는 데다 해외여행 심리가 위축되고 있어서다. 여행업계 관계자는 “해외여행 수요가 유류할증료 폭등과 함께 떨어졌다”며 “장거리 지역은 항공 비용 영향이 크다 보니 예약률이 둔화하는 흐름”이라고 말했다.일부 여행사는 비용 절감을 위해 교원투어는 한시적으로 단축 근무를 도입했다. 업계 관계자는 “6월 국제선 유류할증료 역시 최고 단계인 33단계가 유지될 가능성을 높게 보고 있다”고 했다.김지예 기자