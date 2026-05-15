대한전선, 포설선 추가 확보… 해저케이블 ‘승부수’

1만t급 CLV ‘스칸디 커넥터’호 인수

해상풍력·HVDC 시공 역량 고도화

선박 투입·운용 투트랙 체계 구축

이미지 확대 1만t급 CLV ‘스칸디 커넥터’호

세줄 요약 대형 해저케이블 포설선 스칸디 커넥터호 추가 확보

해상풍력·HVDC 대응 위한 시공 역량 강화

설계·생산·운송·시공 수직계열화 고도화

2026-05-15 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한전선이 대형 해저케이블 전용 포설선(CLV)을 추가 확보하며 해저케이블 사업 경쟁력 강화에 나섰다. 해상풍력과 초고압직류송전(HVDC) 시장 확대에 대응해 시공 역량을 끌어올리고 설계부터 생산·운송·시공까지 수직계열화를 고도화한다는 전략이다.대한전선은 1만t급 CLV ‘스칸디 커넥터’호를 인수한다고 14일 밝혔다. 기존에 보유한 국내 유일의 해상풍력용 CLV인 팔로스호에 이어 국내에 도입된 두번째 해상풍력용 CLV로 한 번에 7000t의 해저케이블을 선적할 수 있다. 선박은 오는 8월 국내에 인도된다.대한전선은 이번 선박 확보로 해상풍력 내부망 및 외부망 시공 역량을 강화하고 장거리 계통 연계와 HVDC 전력망까지 수행 가능한 대응 체계를 갖추게 됐다. 프로젝트 특성과 시공 환경에 따라 최적의 선박을 투입·운용할 수 있는 투트랙 시공 체계도 구축했다.스칸디 커넥터호는 네덜란드의 특수선 전문 기업인 다멘이 설계한 고사양의 해저케이블 전용 포설선으로 글로벌 해양 시공 및 엔지니어링 기업인 노르웨이 DOF그룹이 운용해왔다. 현재까지 총 27개 프로젝트에 투입돼 약 1300㎞의 해저케이블을 포설하며 유럽 등 글로벌 시장에서 안전성과 시공 역량을 입증했다. 선박위치정밀제어시스템(DP2)을 갖춰 기상 변화에도 선박 위치를 정밀하게 유지할 수 있고 수심이 얕은 해역에서도 안정적인 시공이 가능하다.이번 투자는 글로벌 해상풍력 확대와 전력망 투자 증가로 대형 포설선 수요가 급증하는 상황에서 이뤄졌다. 대한전선 관계자는 “해상풍력 프로젝트뿐 아니라 장거리 계통 연계까지 동시에 수행할 수 있는 시공 체계를 갖추게 됐다”고 말했다.김지예 기자