로봇 실험실 된 양재사옥…정의선, 소통의 공간 열다

현대차그룹 본사, 로봇으로 새단장

이미지 확대 현대차그룹이 14일 서울 서초구 양재 사옥 로비 리노베이션을 기념해 타운홀 미팅을 연 가운데 정의선(가운데) 현대차그룹 회장이 직원들과 대화하고 있다. 오른쪽은 디자인을 담당한 알렉산드라 빌레가스 산느 디자인 디렉터.

현대차그룹 제공

이미지 확대 양재사옥에 투입된 로봇 3종. 왼쪽부터 ‘달이 가드너’, ‘달이 딜리버리’, ‘보안용 스팟’.

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이미지 확대 로비 중앙부의 아트리움.

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이미지 확대 양재사옥에 임직원들의 복지를 위해 설치된 아케이드 공간.

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이미지 확대 양재사옥 내 미팅룸 공간 초반부의 라운지.

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세줄 요약 양재 사옥, 로봇 실험 공간으로 전환

보안·배달·관수 로봇, 실제 업무 수행

정의선, 소통·협업의 열린광장 강조

2026-05-15 B1면

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“현대자동차 본사에 오신 것을 환영합니다. 아이디 카드를 찍어주시면 누구신지 맞춰볼게요.”보안용 4족 보행 로봇(로봇개) ‘스팟’이 14일 서울 서초구 현대차그룹 양재 사옥 로비에서 지나는 직원의 신원을 물었고 직원은 출입증을 몸체 상부에 갖다 댔다. 곧 스팟은 “김XX 님 안녕하세요. 인증됐습니다. 좋은 하루 되세요”라고 말한 뒤 경비 업무를 계속했다. 보안용 스팟은 보스턴다이내믹스가 개발한 플랫폼에 현대차·기아 로보틱스랩의 자율주행 모듈을 장착했다.현대차그룹 양재 사옥이 1년 11개월간의 리노베이션을 마치고 거대한 로봇 실험 공간으로 탈바꿈했다. 현대차그룹이 완성차업체를 뛰어 넘어 로봇 기업으로 전환했음을 상징적으로 알린 셈이다.스팟 뒤로는 사각형 몸체의 관수 로봇 ‘달이 가드너’가 곳곳에 놓인 식물에 물을 주고 있었다. 카메라와 라이다를 통해 공간을 인식하고 식물과 흙, 화분을 구분한다. 정확한 위치에 물을 분사할 수 있도록 위아래로 움직이고 회전이 가능한 로봇 팔을 장착했다. 물이 부족하면 건물 급수 설비에서 자동으로 물을 보충할 수 있다.1층 카페에서는 배송 로봇 ‘달이 딜리버리’가 음료를 받아 배달해줬다. 한 직원이 휴대전화 앱으로 커피를 주문하자 달이 딜리버리는 제조된 커피를 들고 엘리베이터에 오른 뒤 3층으로 올라갔다. 최대 16잔까지 동시에 배달할 수 있다. 복잡한 공간에서 스스로 회피하며 움직이고, 정확한 배송을 위해 주문자의 얼굴을 인식한다. 현대차그룹이 얼굴인식 시스템 ‘페이시’를 건물 전체 인프라에 적용해 별도의 인증 절차는 필요없다. 이들 로봇 3종은 배터리가 부족하면 1층 대기 공간으로 찾아가 충전하고 다시 업무를 시작한다.양재 사옥 로비의 또 다른 주제는 ‘소통’이다. 열린 광장이 조성됐고 1층 로비에는 고대 그리스 광장을 모티브로 한 계단형 라운지 ‘아고라’가 들어섰다. 1~3층에는 수직으로 넓게 개방된 ‘아트리움’(천장이 유리 등으로 넓게 열려 있는 공간)을 활용해 식물과 나무를 곳곳에 배치했다.정의선 현대차그룹 회장은 이날 사옥 리노베이션을 기념해 임직원들과 가진 타운홀 미팅에서 “소통이라는 키워드를 가장 많이 생각해 협업이 가능한 공간으로 구현하고 싶었다”고 밝혔다. 최근 성과급 지급을 둘러싸고 불거진 노사 갈등에 대해서는 “우리나라는 6·25 전쟁 이후 자본주의 사회로 발전해온 기간이 길지 않아 여러 과정을 겪고 있다”며 “이 과정을 지혜롭게 잘 만들어 나간다면 전 세계에서도 앞서나갈 기회가 될 것”이라고 말했다. 이어 현대차그룹의 노사 관계에 대한 질문에는 “굴곡도 있긴 했지만, 오랫동안 같이 생활하고 있는 관계”라며 “주주와 국가 발전도 중요하기 때문에 여러 가지 고려를 잘해 판단해야 한다”고 강조했다.정 회장은 사옥에 배치한 로봇에 대해 “로봇을 고객에게 내놓기 전에 내부적으로 확실히 검증해서 내보내야 하니까 많이 활용할 것이고, 앞으로 다른 로봇도 가져와 다양하게 테스트해볼 생각”이라고 말했다.하종훈 기자