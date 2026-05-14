파업 전운 삼전…감산 돌입했다

파업 땐 1시간당 1000억 손실 우려
삼성전자 노조가 예고한 총파업이 일주일 앞으로 다가온 가운데 사측이 일부 생산량 감축에 들어간 것으로 파악됐다. 파업 현실화 시 대규모 생산 차질과 품질 문제 등이 발생할 가능성을 우려해 선제 대응에 나선 것이다. 과거 사례를 비춰 볼 때 총파업 시 1시간당 손실액이 1000억원을 넘을 것으로 관측된다.
14일 업계에 따르면 삼성전자는 이날부터 비상관리 체제에 돌입했다. 365일 24시간 가동되는 반도체 생산 공정 특성상 작업이 중단될 경우 천문학적 규모의 피해가 발생할 수 있다는 우려에서다. 이에 따라 삼성전자는 라인 초입에 투입하는 신규 웨이퍼 수량을 제한하고, 단가가 높은 고대역폭메모리(HBM) 등 최첨단 선단 공정을 중심으로 생산 전략을 재편하는 작업에 착수한 것으로 전해졌다. 파업 이전부터 소위 ‘웜 다운’(Warm-down) 조치를 통해 생산량과 품질 관리에 선제적으로 나서야 피해를 최소화할 수 있다는 판단이 반영된 것으로 풀이된다. 업계 관계자는 “반도체는 품질 관리가 무엇보다 중요하다”며 “품질에 문제가 생기면 글로벌 공급망(서플라이체인)에 차질을 빚어 단순한 공급량 감소 이상의 큰 파장을 초래할 수 있다”고 말했다.
파업 참가 신청자는 4만 3286명에 달하는 것으로 알려졌다. 해당 인원이 실제 파업에 돌입할 경우 삼성전자 반도체 공장 전반이 사실상 ‘셧다운’에 준하는 상황에 직면할 수 있다는 분석이 나온다. 노조가 예고한 파업 기간은 18일이지만, 사전 준비 작업과 사후 안정화 과정까지 감안하면 한 달 이상의 생산 차질이 불가피하다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 보고서에서 “최악의 시나리오를 가정할 때 파업이 18일간 지속될 경우 파업 종료 이후에도 자동화 라인의 재가동 및 정상화 과정에 추가로 2~3주의 시간이 소요될 가능성이 크다”고 분석했다. 생산 차질이 파업 기간에만 국한되지 않고 공급 회복까지 상당한 시차가 발생할 수 있다는 의미다.
반도체 업계에서는 과거 삼성전자 평택공장 정전 사고 사례를 주목하고 있다. 2018년 평택공장 정전으로 단 28분간 가동이 중단됐는데, 당시 약 500억원 규모의 손실이 발생한 것으로 알려졌다. 이를 단순 환산하면 시간당 약 1071억원, 하루 기준 약 2조 6000억원 규모다. 1분당 손실액만 10억원을 웃도는 셈이다.
총파업이 현실화할 경우 1754개 소재·부품·장비 협력사까지 연쇄 영향을 받을 가능성이 크다. 생산 차질이 장기화되면 협력업체의 고용 문제 등 간접 피해도 불가피할 것이란 우려가 나온다. 업계 관계자는 “제조 공정이 전면 중단될 경우 직간접적으로 100조원 규모의 천문학적 손실이 발생할 수 있다는 관측도 나온다”고 말했다.
앞서 자동차·철강·조선 등 제조업 분야에서 발생했던 노동계 파업 사례를 돌아보면 생산 일정 지연과 수출 차질 등 파장이 국가 경제 전반으로 확산된 바 있다. 2016년 166시간 지속됐던 현대차 노조의 총파업 당시 생산 차질 물량은 11만 4000대, 손실액은 2조 5000억원으로 추산됐다. 중소 협력업체들의 생산설비 가동률은 20% 포인트 이상 하락했고 협력사들은 그해에만 평균 5.8차례의 납품 차질을 겪었던 것으로 조사됐다.
이 외에 글로벌 빅테크의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따라 HBM과 고성능 D램 수요가 급증하는 상황에서 삼성전자의 공급 공백을 중국 메모리 업체들이 빠르게 파고들 가능성도 제기된다.
장진복·곽소영 기자
세줄 요약
- 총파업 임박에 삼성전자 비상관리 체제 돌입
- 신규 웨이퍼 제한, HBM 중심 감산·재편 착수
- 파업 현실화 시 셧다운급 차질과 품질 우려
2026-05-15 1면
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