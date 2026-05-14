파업 전운 삼전…감산 돌입했다

파업 땐 1시간당 1000억 손실 우려

이미지 확대 삼성전자 노조 파업 D-8…‘긴급조정권’ 급부상 삼성전자 노사 협상이 사후조정에서도 합의점을 찾지 못해 총파업 위기가 고조되면서 정부의 긴급조정권도 거론되고 있는 가운데 13일 서울 서초구 삼성전자 본사 사옥에 걸린 삼성그룹 깃발이 바람에 펄럭이고 있다. 사후조정까지 무산되면서 노조는 예정대로 총파업 수순에 들어갈 가능성이 커졌다. 현재 노조는 21일부터 18일간 총파업을 예고한 상태다. 2026.5.13 뉴스1

세줄 요약 총파업 임박에 삼성전자 비상관리 체제 돌입

신규 웨이퍼 제한, HBM 중심 감산·재편 착수

파업 현실화 시 셧다운급 차질과 품질 우려

2026-05-15 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자 노조가 예고한 총파업이 일주일 앞으로 다가온 가운데 사측이 일부 생산량 감축에 들어간 것으로 파악됐다. 파업 현실화 시 대규모 생산 차질과 품질 문제 등이 발생할 가능성을 우려해 선제 대응에 나선 것이다. 과거 사례를 비춰 볼 때 총파업 시 1시간당 손실액이 1000억원을 넘을 것으로 관측된다.14일 업계에 따르면 삼성전자는 이날부터 비상관리 체제에 돌입했다. 365일 24시간 가동되는 반도체 생산 공정 특성상 작업이 중단될 경우 천문학적 규모의 피해가 발생할 수 있다는 우려에서다. 이에 따라 삼성전자는 라인 초입에 투입하는 신규 웨이퍼 수량을 제한하고, 단가가 높은 고대역폭메모리(HBM) 등 최첨단 선단 공정을 중심으로 생산 전략을 재편하는 작업에 착수한 것으로 전해졌다. 파업 이전부터 소위 ‘웜 다운’(Warm-down) 조치를 통해 생산량과 품질 관리에 선제적으로 나서야 피해를 최소화할 수 있다는 판단이 반영된 것으로 풀이된다. 업계 관계자는 “반도체는 품질 관리가 무엇보다 중요하다”며 “품질에 문제가 생기면 글로벌 공급망(서플라이체인)에 차질을 빚어 단순한 공급량 감소 이상의 큰 파장을 초래할 수 있다”고 말했다.파업 참가 신청자는 4만 3286명에 달하는 것으로 알려졌다. 해당 인원이 실제 파업에 돌입할 경우 삼성전자 반도체 공장 전반이 사실상 ‘셧다운’에 준하는 상황에 직면할 수 있다는 분석이 나온다. 노조가 예고한 파업 기간은 18일이지만, 사전 준비 작업과 사후 안정화 과정까지 감안하면 한 달 이상의 생산 차질이 불가피하다.김동원 KB증권 리서치본부장은 보고서에서 “최악의 시나리오를 가정할 때 파업이 18일간 지속될 경우 파업 종료 이후에도 자동화 라인의 재가동 및 정상화 과정에 추가로 2~3주의 시간이 소요될 가능성이 크다”고 분석했다. 생산 차질이 파업 기간에만 국한되지 않고 공급 회복까지 상당한 시차가 발생할 수 있다는 의미다.반도체 업계에서는 과거 삼성전자 평택공장 정전 사고 사례를 주목하고 있다. 2018년 평택공장 정전으로 단 28분간 가동이 중단됐는데, 당시 약 500억원 규모의 손실이 발생한 것으로 알려졌다. 이를 단순 환산하면 시간당 약 1071억원, 하루 기준 약 2조 6000억원 규모다. 1분당 손실액만 10억원을 웃도는 셈이다.총파업이 현실화할 경우 1754개 소재·부품·장비 협력사까지 연쇄 영향을 받을 가능성이 크다. 생산 차질이 장기화되면 협력업체의 고용 문제 등 간접 피해도 불가피할 것이란 우려가 나온다. 업계 관계자는 “제조 공정이 전면 중단될 경우 직간접적으로 100조원 규모의 천문학적 손실이 발생할 수 있다는 관측도 나온다”고 말했다.앞서 자동차·철강·조선 등 제조업 분야에서 발생했던 노동계 파업 사례를 돌아보면 생산 일정 지연과 수출 차질 등 파장이 국가 경제 전반으로 확산된 바 있다. 2016년 166시간 지속됐던 현대차 노조의 총파업 당시 생산 차질 물량은 11만 4000대, 손실액은 2조 5000억원으로 추산됐다. 중소 협력업체들의 생산설비 가동률은 20% 포인트 이상 하락했고 협력사들은 그해에만 평균 5.8차례의 납품 차질을 겪었던 것으로 조사됐다.이 외에 글로벌 빅테크의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따라 HBM과 고성능 D램 수요가 급증하는 상황에서 삼성전자의 공급 공백을 중국 메모리 업체들이 빠르게 파고들 가능성도 제기된다.장진복·곽소영 기자